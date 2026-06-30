日本とブラジルが激突したW杯の一戦で珍事が発生した

日本代表は現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦した。

激闘の裏で起きたブラジル代表のまさかの一幕が話題を呼んでおり、SNS上では「アニメみたいに落ちちゃったね」「ガチでおもろい」といった声が上がっている。

日本は前半にMF佐野海舟のゴールで先制するも、ブラジルの猛攻を受けて1-2の逆転負けを喫した。そんな緊迫した一戦のなか、ブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスが左足で強烈な一撃を放った。しかし、そのボールは至近距離にいた味方のMFルーカス・パケタの顔面を直撃。パケタはたまらず後ろに崩れ落ちてしまった。

味方の強烈なシュートを顔面で受けて倒れるというまさかの事態に、SNS上では反響が拡大。ファンからは「なんて強烈な一撃」「いい倒れ方だった」「アニメみたいに落ちちゃったね」「ガチでおもろい」といった声が上がっていた。

さらに、思いがけない悲劇に対して「学校の校庭を横切る少女」「日本代表の守備陣にパケタ」「なんて美しい一撃だ」「ピンボール？」など、さまざまなツッコミや反応が寄せられていた。緊迫した一発勝負の裏で起きた思わぬハプニングに、ファンの熱い視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）