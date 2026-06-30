「ここには、＜重大な事実誤認がある＞と書かれていますが、玉木氏は私が嘘をついていると言いたいのでしょうか？」

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そう語るのは、国民民主党から国政進出を志していた故・高橋茉莉さん（享年27歳）の実父、勲氏（81歳）だ。怒りを露わにしたのは、同党の玉木雄一郎代表がXに投稿した文章である。

＜記事には重大な事実誤認に加え、印象操作ともとれる記述があります＞



茉莉さんのSNSより

茉莉さんは、2024年2月、衆院東京15区補選で国民民主党の公認候補に決まった。だが、SNS上で六本木のラウンジで働いていたことなどを巡って猛バッシングが起きると、一転して公認を取り消され、半年後に自死を遂げている。

「週刊文春」6月25日発売号及び「週刊文春 電子版」（6月24日公開）では、「玉木雄一郎さん、娘と妻を返して」と題する勲氏の告白記事を掲載した。勲氏は、茉莉さんの死から2カ月後に夫人までもが自死したことなどを明かす一方、国民民主党や玉木氏から、充分な説明や謝罪がなかったことについて「無慈悲な対応」と語っていた。

対する玉木氏は、電子版公開当日、Xに【週刊文春の記事について、事実関係を説明します】と題する文章を投稿した。

〈記事には重大な事実誤認に加え、印象操作ともとれる記述があります〉

こう主張した玉木氏。しかし、どういった点が〈重大な事実誤認〉であるか一切示さず、続けて言及したのは、茉莉さんの公認を取り消した理由だ。

「まるで死んだ茉莉が悪いと言われているかのように」

茉莉さんがアクセンチュアを休職して傷病手当金を受給している間に、六本木のラウンジで働いていたことについて、〈健康保険法違反となる恐れがあります。よって、公認を取り消した次第です〉と指摘。こう続けた。

〈故人の名誉を考え、これまでこうした事実をあえて公表せずにおりましたが、今回このような経緯を説明せざるを得なくなってしまったことは誠に遺憾です〉

玉木氏の投稿に、勲氏は憤りを隠さない。

「これを読むと、私が公認取り消しの理由を『理解していない』と指摘しているかのようです。しかし、健康保険法に違反する疑いがあることは2025年2月に党がまとめた調査報告書に書いてありますし、週刊文春の取材にも包み隠さず話しています。にもかかわらず、Xではこうした法違反やラウンジ勤務などを敢えて詳細に記している。まるで死んだ茉莉が悪いと言われているかのように感じました」

この続きでは国民民主党が茉莉さんの公認決定の経緯などをまとめた「調査報告書」に対する疑問や、玉木氏が＜誠実に対応させていただきました＞と主張した勲さんへの対応の是非についても詳しく報じている。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」で読むことができる。

（坂田 拓也,「週刊文春」編集部／週刊文春）