耳がハート型になったサンリオキャラがかわいすぎる！ 2026年6月発売「サンリオキャラクターズ おみみでぶらりんマスコット みみハートコレクション」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、タカラトミーアーツの「サンリオキャラクターズ おみみでぶらりんマスコット みみハートコレクション」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
タカラトミーアーツから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ おみみでぶらりんマスコット みみハートコレクション」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ おみみでぶらりんマスコット みみハートコレクション
▼メーカー
タカラトミーアーツ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・「はなまるおばけ」
・「マイメロディ」
・「シナモロール」
・「ポムポムプリン」
・「ポチャッコ」※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ おみみでぶらりんマスコット みみハートコレクション」が見逃せない！
タカラトミーアーツから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ おみみでぶらりんマスコット みみハートコレクション」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
お耳がハート型になったキュートなぶらりんポーズ！サンリオの人気キャラクターたちがお耳をハートの形にした、とっても可愛いマスコットコレクションが登場しました。お耳でぶら下がっているような愛らしいポージングが特徴で、見ているだけで癒やされるデザインです。サイズは約3.5cmと、バッグやポーチなどにつけるキーホルダー・チャームとして持ち歩きやすい大きさなのも嬉しいポイント。お気に入りのキャラクターを一緒にお出かけに連れていってみてはいかがでしょうか。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ おみみでぶらりんマスコット みみハートコレクション
▼メーカー
タカラトミーアーツ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・「はなまるおばけ」
・「マイメロディ」
・「シナモロール」
・「ポムポムプリン」
・「ポチャッコ」※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)