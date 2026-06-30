なこさんの漫画「母業してたらよく忘れられる物たち」がインスタグラムで2400以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

育児中で忙しい、母親の「あるある」。電子レンジで温めたごはん、淹れかけのコーヒー、そして…という内容で、読者からは「わかりみが深い…」「全部に共感できる」などの声が上がっています。

毎日バタバタ、気付くとあちこちに…

なこさんは、インスタグラムとブログ「山本なこのワンオペ育児日記」で育児漫画を発表しています。なこさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのはいつごろからですか。

なこさん「小学生くらいの頃からです。暇さえあれば漫画や絵ばかり描いていて、『勉強しなさい！』と母によく怒られていました。インスタグラムに投稿をするようになったのは、1年前からです。元々育児の中で感じたことや気づきを漫画にしていたのですが、『同じような境遇のママさんたちとつながりたい』『お互い励まし合えたらいいな』と思い、始めてみました。

インスタグラムを通じて、『自分だけじゃなかったんだ』と感じることが増えました。また、フォロワーさんから共感の声をいただけることで、育児の大変さも少し前向きにとらえられるようになったと思います」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

なこさん「ふと『これって私だけなのかな？』と思ったのがきっかけです。『日常の小さなあるあるとして、共感してもらえるかもしれない』と思い、漫画にしました」

Q.「忘れられたもの」を処理するとき、どのような気持ちになりますか。

なこさん「『またやっちゃったよ〜』という気持ちです。普段から独り言が多いので、『えーん、もうやだー！』などとつぶやきながら処理しています（笑）」

Q.忘れないようにするために、なにか工夫をしていますか。

なこさん「スマホのメモやリマインダーを活用しています。特に仕事や翌日の準備など、考え始めると眠れなくなるので、思いついたことは全て書き出すようにしています。日常の細かいことは、メモする間もなく過ぎてしまい、そのまま忘れてしまうことも多いです。漫画のネタもスマホにメモしていますが、後から見返して『このメモ、何を言いたかったんだっけ…？』となることもあります」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

なこさん「『分かります！』『私も同じです』といった共感のコメントをたくさんいただきました。世の中のお母さんたちはみんな頑張っているんだな、と改めて感じました」