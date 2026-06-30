FIFAワールドカップ2026。日本が決勝トーナメント初戦で、ブラジルと激闘を繰り広げました。

【映像】ブラジルと激闘を繰り広げた日本の選手ら

5回目の決勝トーナメントで初勝利を狙う日本。前半29分でした。佐野のゴールで大会最多、5回の優勝を誇るブラジルから先制します。

しかし1対0の後半11分。頭で合わせられ、同点に追いつかれます。

同点のまま迎えた後半アディショナルタイム。途中出場のマルティネッリにゴールを奪われ、勝ち越しを許した日本。

強豪ブラジル相手に互角の戦いを繰り広げましたが、あと一歩届かず。悲願の決勝トーナメント初勝利とはなりませんでした。

森保監督のコメントです。



「ここで大会を去らなければいけないということは残念ですけど、選手たち、チームは全力を尽くして頑張ってくれたので、日本の誇りを感じていただき、選手たちを讃えていただければと思います」

そして、堂安選手は「僕たちは、本心でワールドカップ優勝を狙っていましたし、皆さんの熱量も同じくらい感じていたので、これからも、選手たちは前を向いてやっていこうと思いますし、日本サッカーが進歩できるように頑張っていきたいと思うのでこれからも後押しをお願いします」とコメントしています。（ANNニュース）