両手がふさがる観戦シーンに便利！ 聡研プランニング「ネット付き折りたたみドリンクキャリー」

記事ポイント 聡研プランニング ドリンクキャリー6月26日発売最大4本のドリンクとフードを片手収納折りたたみ・撥水仕様でスポーツ観戦向け 聡研プランニング ドリンクキャリー6月26日発売最大4本のドリンクとフードを片手収納折りたたみ・撥水仕様でスポーツ観戦向け

聡研プランニングが、スポーツ観戦時の飲食物の持ち運びに便利な「ネット付き折りたたみドリンクキャリー」を2026年6月26日(金)より発売します。

ドリンクやフードを片手でスマートに持ち運びたいという声に応えたオリジナル商品です。

最大4本のドリンクに加え、取り外し可能な収納ネットを装着することで、フードや応援グッズなども片手でまとめて持ち運べます。

聡研プランニング「ネット付き折りたたみドリンクキャリー」

発売日：2026年6月26日(金)購入先：Amazon、楽天市場Amazon 楽天市場

「ネット付き折りたたみドリンクキャリー」は、スポーツ観戦時に飲食物を片手で持ち運べるドリンクキャリーです。

観戦グルメを買ったあとにドリンクとフードで両手がふさがる場面で、持つものをひとつにまとめられます。

ドリンクだけでなく、フードや応援グッズなども一緒に運べるため、観戦席へ移動するまでの持ち運びを整理できます。

最大4本のドリンクを入れられる本体に、取り外し可能な収納ネットを装着して使う仕様です。

収納ネットにはフードや応援グッズなどを入れられるため、飲食物と観戦に使うものを片手側に集約できます。

スポーツ観戦時の飲食物の持ち運びに便利な商品として、観戦グルメを片手でスマートに持ち運べる利便性を備えています。

スタジアムや会場でドリンク、フード、応援グッズをそれぞれ持つ必要がある場面でも、持ち物をひとまとめにできます。

本体と収納ネットの組み合わせにより、飲み物を立てて持ちながら、別のものも一緒に運べる構造です。

スポーツ観戦をはじめ、さまざまなシーンで快適に使えるアイテムとして提案されています。

最大4本のドリンクとフードをまとめられる収納ネット

ドリンク：最大4本収納ネット：取り外し可能取り付け：面ファスナー調節：長さ調節可能仕様：折りたたみ可能

収納ネットを装着すると、フードや応援グッズなども片手でまとめて持ち運べます。

ドリンクキャリーを直置きする際には、収納ネットを取り外せます。

収納ネットは面ファスナーで取り付けるため、長さ調節もできます。

持ち運ぶものに合わせて収納ネットの使い方を変えられるので、ドリンクだけを運ぶ場面と、フードや応援グッズも一緒に運ぶ場面を分けられます。

折りたたむとコンパクトになり、バッグに入れてもかさばりません。

観戦前の移動ではバッグに入れて持ち歩き、飲食物を購入したあとに広げて使える仕様です。

使用しないときに小さくできるため、スポーツ観戦の荷物に加えても持ち運びやすくなっています。

ドリンクキャリーを直置きする場面では収納ネットを外せるので、置き方に合わせて形を変えられます。

面ファスナーで取り付ける収納ネットは、持ち運ぶフードや応援グッズに合わせて長さを調節できます。

観戦グルメを持ち運ぶときに、ドリンクと別のものを分けながら片手で持てる構造です。

汚れても手入れしやすい撥水加工

表面：撥水加工

表面には撥水加工が施されています。

飲食物を扱うスポーツ観戦の場面で、汚れても手入れしやすい仕様です。

ドリンクやフードをまとめて運ぶ商品なので、表面の扱いやすさも観戦時の使い勝手につながります。

観戦グルメを片手で持ち運ぶとき、ドリンクキャリー本体の表面は飲み物やフードの近くで使う部分になります。

撥水加工により、汚れたときの手入れがしやすくなっています。

収納ネットを外して直置きできるため、会場内で置き場所を変える場面でも使いやすい仕様です。

ドリンク、フード、応援グッズをまとめて持つことで、観戦席までの移動時に手に持つものを整理できます。

片手で持ち運べる形にすることで、スポーツ観戦シーンで飲食物を扱いやすくします。

折りたたみ、収納ネット、撥水加工という仕様が、観戦時の持ち歩きから使用後の手入れまでを支えます。

スポーツ観戦の飲食物を片手で運べる使い方

「ネット付き折りたたみドリンクキャリー」は、スポーツ観戦時にドリンクやフードを片手でスマートに持ち運びたいという声に応えた商品です。

観戦グルメを購入したあとに、ドリンク、フード、応援グッズなどをまとめられる仕様です。

最大4本のドリンクに対応し、複数の飲み物を一度に運ぶ場面にも使えます。

取り外し可能な収納ネットを組み合わせることで、ドリンク以外のものも同時に持ち運べる収納性があります。

応援グッズを持ちながら飲食物も運ぶスポーツ観戦で、片手にまとめられる構造が役立つアイテムです。

収納ネットは面ファスナーで取り付けるため、使う場面に合わせて外したり調節したりできます。

折りたたむとバッグに入れやすいので、会場へ向かう前の荷物にも入れやすい仕様です。

使用後は折りたたんで持ち歩けるため、観戦の行き帰りでも扱いやすくなっています。

法人様向けにはOEM生産の相談も受け付けています。

ドリンク、フード、応援グッズを片手にまとめられるため、観戦グルメを持ったままスポーツ観戦の移動をしやすくなります。

折りたたみ仕様と取り外し可能な収納ネットにより、持ち運ぶものや置き方に合わせて使い分けられます。

撥水加工の表面で、飲食物を扱う場面でも手入れしやすいドリンクキャリーです。

聡研プランニング「ネット付き折りたたみドリンクキャリー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ネット付き折りたたみドリンクキャリー」はいつ発売されますか？

A. 聡研プランニングから、2026年6月26日(金)より発売されます。

スポーツ観戦時の飲食物の持ち運びに便利なオリジナル商品です。

Q. ドリンクは何本まで持ち運べますか？

A. 最大4本のドリンクを持ち運べます。

取り外し可能な収納ネットを装着すると、フードや応援グッズなども片手でまとめて持ち運べます。

Q. 収納ネットは取り外しできますか？

A. 収納ネットは取り外し可能です。

ドリンクキャリーを直置きする際に外せるほか、面ファスナーで取り付けるため長さ調節もできます。

Q. 表面にはどのような加工がありますか？

A. 表面には撥水加工が施されています。

汚れても手入れしやすく、ドリンクやフードを持ち運ぶスポーツ観戦の場面で使いやすい仕様です。

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