単刀直入に、彼氏の有無を聞く方法７パターン
気になる女の子の彼氏の有無、みなさんはどのように確認しているでしょうか。今回は、「単刀直入に、彼氏の有無を聞く方法７パターン」をご紹介させて頂きます。みなさんのご参考になれば幸いです。
【１】「彼氏はいないという理解でＯＫ？」
彼氏がいないこと前提に話を進めるケースです。
【２】「今、彼氏は『いる』、『いない』、『忘れられない』のどれ？」
選択肢を３つ提案するパターンです。こちらも場の空気によっては、女の子がドン引く恐れがあります。場の空気を読みながら使い分ける判断力が必要です。
【３】「一目惚れしました。彼氏いますか？」
初対面で使えるパターンです。しかし、相手の女の子にドン引きされるリスクもあります。女の子にドン引きされた場合、フォローできるだけの話術が必要となります。
【４】「すごく気になるんだけど、彼氏いるの？」
「すごく気になる」という本心を伝えるパターンです。
【５】「ぶっちゃけ、彼氏いるの？」
「ぶっちゃけ」という言葉によって、話の脈絡に関係なく、突然聞きだすことが可能となります。
【６】「（これだけ魅力的なのだから）彼氏、いるんでしょ？」
彼氏がいることを前提に聞くパターンです。女の子を褒めたタイミングで、使える表現です。
【７】「彼氏いるの？」
シンプルに聞くパターンです。躊躇せずに、サラッと聞きましょう。
みなさんは、どのような表現を用いて、気になる女の子に彼氏の有無を聞いているのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（山場ヤスヒロ）
【１】「彼氏はいないという理解でＯＫ？」
彼氏がいないこと前提に話を進めるケースです。
【２】「今、彼氏は『いる』、『いない』、『忘れられない』のどれ？」
選択肢を３つ提案するパターンです。こちらも場の空気によっては、女の子がドン引く恐れがあります。場の空気を読みながら使い分ける判断力が必要です。
初対面で使えるパターンです。しかし、相手の女の子にドン引きされるリスクもあります。女の子にドン引きされた場合、フォローできるだけの話術が必要となります。
【４】「すごく気になるんだけど、彼氏いるの？」
「すごく気になる」という本心を伝えるパターンです。
【５】「ぶっちゃけ、彼氏いるの？」
「ぶっちゃけ」という言葉によって、話の脈絡に関係なく、突然聞きだすことが可能となります。
【６】「（これだけ魅力的なのだから）彼氏、いるんでしょ？」
彼氏がいることを前提に聞くパターンです。女の子を褒めたタイミングで、使える表現です。
【７】「彼氏いるの？」
シンプルに聞くパターンです。躊躇せずに、サラッと聞きましょう。
みなさんは、どのような表現を用いて、気になる女の子に彼氏の有無を聞いているのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（山場ヤスヒロ）