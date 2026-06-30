月曜決戦制したV・ホブランが36ランクアップ 松山英樹35位、久常涼43位【FedExCupランキング】
米国男子ツアー「トラベラーズ選手権」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。
【スイング写真】頭の残し具合が違う！ 松山英樹のビフォーアフター
トータル21アンダーで首位に並んだビクトル・ホブラン（ノルウェー）とスコッティ・シェフラー（米国）のプレーオフに突入。日没のため月曜に持ち越されたそのプレーオフでホブランがシェフラーを振り切った。ホブランはこの勝利で700ポイント（pt）を獲得。今季通算を1284ptとして、前週の56位から20位に大きくジャンプアップした。今季3度目の2位に終わったシェフラーは400ptを上積みし、通算3511ptで1位をキープ。大会3位のコリン・モリカワ（米国）は5位で変わらなかった。日本勢最上位となる大会14位タイに入った松山英樹は35位。大会38位タイに終わった久常涼は43位となっている。1位のシェフラーに次いでマシュー・フィッツパトリック（イングランド）が変わらず2位。キャメロン・ヤング（米国）の3位も変動はなかった。
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松山英樹が結婚を伏せていた理由 素顔を見せない哲学
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