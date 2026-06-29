介護で必要なものは？自宅介護で揃えておきたい用品や準備のポイントを解説！

自宅で介護を始めることになったものの、何を揃えればよいかわからない場合や、介護用品を購入しても使わなかったらと悩む方もいるのではないでしょうか。

介護に必要なものは、最初からすべてを揃えるのではなく、日常生活で必要な場面に合わせて準備することが大切です。

本記事では、介護で必要なものについて以下の点を中心に紹介します。

介護に必要なものの基本

シーン別に揃えておきたい介護用品

介護用品の準備と揃え方のポイント

自宅介護に必要な用品や準備の進め方を知るためにも、ご参考いただけますと幸いです。

ぜひ、最後までお読みください。

監修医師：

高山 哲朗（かなまち慈優クリニック）

介護に必要なものの基本

【経歴】理事長 高山 哲朗平成14年慶應義塾大学卒業慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、平成29年 かなまち慈優クリニック院長【所属協会・資格】医学博士日本内科学会総合内科専門医日本消化器病学会専門医日本消化器内視鏡学会専門医日本医師会認定産業医東海大学医学部客員准教授予測医学研究所所長

介護に必要なものは状態によって変わりますか？

介護に必要なものは、本人の身体状況や認知機能、生活環境によって大きく異なります。

例えば、歩行が不安定な方には杖や歩行器が役立つ一方で、寝たきりに近い状態では介護ベッドや排泄ケア用品が中心となります。また、認知症の症状がある場合には、見守り機器や徘徊対策のグッズが必要になることもあります。

さらに、要支援から要介護5まで介護度によっても必要な支援内容は変化します。

こうした違いを踏まえ、状態に合った道具を選ぶことで、本人の生活のしやすさだけでなく、介護者の負担軽減にもつながると考えられます。

介護に必要なものは最初からすべて揃える必要はありますか？

介護用品はさまざまな種類があるため、最初からすべてを揃える必要はありません。むしろ一度に購入すると、使わないまま無駄になる可能性もあります。

まずは日常生活に直結する食事や排泄、清潔に関わる消耗品や、安全確保のための用具から準備するのが現実的です。具体的には、おむつや口腔ケア用品、使いやすい食器などが挙げられます。

一方で、介護ベッドや車いすなどの高額な福祉用具は、介護保険を活用したレンタルを検討するとよいでしょう。実際に使いながら適合性を確認でき、状態の変化にも対応しやすくなります。

また、ケアマネジャーに相談することで、必要な物品や制度について助言を受けられます。

シーン別｜介護に必要なもの

食事介護で必要なものを教えてください

食事介護では、本人の姿勢や噛む力、飲み込む力に合わせて用品を選ぶことが大切です。誤嚥や窒息を防ぐため、以下のような用品を準備しておきましょう。

・食事エプロン・スタイ：食べこぼしによる衣服の汚れを防ぐ

・介護用スプーン・フォーク：口に運びやすく、すくいやすい形状を選ぶ

・滑り止め付き食器マット：片手で食べる方や握力が弱い方を支える

・ストロー付きカップ・吸い飲み：水分補給をしやすくする

・体位調整用クッション：上半身を起こした姿勢を保つ

・とろみ剤・介護食：飲み込みや咀嚼の状態に合わせて使用する

・おしぼり・口腔ケア用品：食前後の清潔保持に役立つ

入浴や清潔にするためのケアで必要なものを教えてください

入浴や清潔ケアでは、身体を洗う用品に加えて、入浴できない日に使える清拭用品もあると対応しやすくなります。お肌への負担を抑えながら清潔を保つため、以下のような用品を準備しておきましょう。

・ボディソープ・石けん：泡タイプなど、洗いやすいものを選ぶ

・やわらかいスポンジ・ボディタオル：お肌を強くこすらず洗える

・バスタオル・フェイスタオル：吸水力のあるものを用意する

・保湿剤・ボディクリーム：入浴後の乾燥対策に使う

・蒸しタオル・清拭剤：入浴が難しい日の身体清拭に役立つ

・ドライシャンプー：洗髪できないときの頭皮ケアに使える

・使い捨て手袋・洗面器：衛生的に介助を行うために準備する

・浴室用スポンジ・洗剤：浴室内の清潔を保ち、転倒や汚れを防ぐ

寝室での介護で必要なものはありますか？

寝室では、起き上がりや着替え、排泄介助などを安全に行える環境づくりが大切です。本人と介助者の負担を減らすため、以下のような用品を準備しておきましょう。

・介護用ベッド：背上げや高さ調整により、起き上がりや介助をしやすくする

・ベッド用手すり：寝返り、起き上がり、立ち上がりを支える

・防水シーツ・ベッドパッド：排泄トラブル時の寝具汚れを防ぐ

・床ずれ防止マットレス：長時間寝ている方の体圧分散に役立つ

・オーバーベッドテーブル：ベッド上での食事や身の回りの作業に使える

・呼び出しベル：家族や介助者を呼びやすくする

・足元灯：夜間の移動時に転倒を防ぎやすくする

・ポータブルトイレ：夜間や移動が不安な場合にベッド近くで使える

排泄時に必要な介護用品を教えてください

排泄介助では、本人の歩行状態やトイレまでの距離、夜間の排泄回数などを踏まえて用品を選びます。

・大人用おむつ：歩行状態に応じてパンツタイプやテープタイプを選ぶ

・尿取りパッド：おむつと併用し、交換の負担や漏れを抑える

・ポータブルトイレ：トイレまでの移動が難しい場合に使う

・トイレ用手すり：立ち座りや姿勢保持を支える

・補高便座：便座の高さを上げ、立ち上がりの負担を軽くする

・差し込み便器・尿器：寝たまま排泄する必要がある場合に使う

・防水シーツ：寝具への漏れを防ぐ

・おしりふき・陰部洗浄ボトル：排泄後の清潔保持に役立つ

・使い捨て手袋・処理袋：介助者の衛生管理と後片付けに使う

排泄用品は、漏れ対策だけでなく、本人ができるだけ安心して排泄できる環境づくりとして考えると選びやすくなります。

起き上がりや移乗をサポートする道具はありますか？

起き上がりや移乗では、本人の身体状況に合った用具を選ぶことが大切です。転倒や介助者の腰痛を防ぐため、以下のような用品を活用しましょう。

・ベッド用手すり・アシストバー：つかまって起き上がる動作を支える

・布団用手すり：床や畳で寝ている方の立ち上がりに使える

・電動背もたれ：上体を起こしやすくし、起き上がりの負担を減らす

・スライディングボード：ベッドと車いすの間を滑らせて移乗する

・スライディングシート：体位変換や水平移動時の摩擦を抑える

・介助ベルト：介助者が支えやすくなり、移乗時の姿勢を安定させる

・置き型手すり：工事をせず、必要な場所に設置しやすい

用具によっては介護保険の対象になる場合があります。導入前にケアマネジャーや福祉用具専門相談員へ確認しましょう。

介護に必要なものの準備と揃え方

どのタイミングで準備を始めればよいですか？

介護用品は、転倒や介護者の負担が大きくなってから慌ててそろえるのではなく、日常生活で「少し危ない」「以前より大変」と感じた時点で準備を始めるとよいでしょう。

例えば、次のような変化が見られる場合は検討の目安です。

・立ち上がりに時間がかかる

・つまずく回数が増えた

・トイレや浴室までの移動に不安がある

・介護する家族に腰痛や強い疲労感がある

この段階では、すぐに購入するよりも、まず相談先を確認することが先決です。地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、自宅環境や本人の身体状況に合うものを確認しましょう。

介護保険でレンタルできる介護用品にはどのようなものがありますか？

介護保険では、福祉用具貸与として以下のような介護用品をレンタルできます。

・車いす（付属品含む）

・特殊寝台（付属品含む）

・床ずれ防止用具

・体位変換器

・手すり

・スロープ

・歩行器

・歩行補助杖

・移動用リフト（つり具の部分を除く）

・認知症老人徘徊感知機器

・自動排泄処理装置

ただし、レンタルできる品目は要介護度によって異なります。要介護2～5の方は原則として上記の品目が対象ですが、要支援1～2・要介護1の方は、手すりやスロープ、歩行器、歩行補助杖などが中心です。それ以外の用具は原則対象外ですが、身体状況や医師の判断などにより必要性が認められた場合は、例外的に利用できることがあります。

また、2024年4月からは、一部のスロープ、歩行器、歩行補助杖について貸与と販売を選べる制度も導入されています。利用前にケアマネジャーへ確認しましょう。

参照：『福祉用具・住宅改修』（厚生労働省）

介護保険で購入費用の補助がある介護用品を教えてください

介護保険では、衛生面などの理由からレンタルになじみにくい用品について、特定福祉用具販売として購入費用の一部が支給されます。対象となる主な用品は以下のとおりです。

・腰掛便座

・入浴補助用具

・簡易浴槽

・自動排泄処理装置の交換可能部品

・移動用リフトのつり具

・排泄予測支援機器

・固定用スロープ

・歩行器

・単点杖

・多点杖

支給対象となる購入費は、原則として同一年度で100,000円までです。自己負担割合は所得に応じて原則1～3割となります。ただし、給付を受けるには、指定特定福祉用具販売事業者から購入する必要があります。購入前に自治体やケアマネジャーへ確認しておきましょう。

参照：『どんなサービスがあるの？ - 特定福祉用具販売』（厚生労働省）

介護用品や便利グッズを選ぶときの注意点を教えてください

介護用品を選ぶ際は、価格だけで決めず、次の点を確認しましょう。

・本人の身体状況に合っているか

・自宅の広さや生活動線に合うか

・介護保険の対象になるか

・本人のできる動作を妨げないか

そのほかに、介護用品についてはケアマネージャーが知っているかどうかや、介護用品の業者が扱っているかどうかによって使えるものの幅が変わることもあります。

さらに、ロボット型の介護機器は取扱業者が少なかったり、新しいものや機能の利便性が判断しづらいものなどがあるため、注意が必要です。

福祉用具専門相談員やケアマネジャーに相談し、必要に応じて試用してから選ぶと失敗を防ぎやすくなります。

編集部まとめ

ここまで介護で必要なものについてお伝えしてきました。介護で必要なものの要点をまとめると以下のとおりです。

介護に必要なものは、本人の身体状況や介護度、認知機能、住まいの環境によって異なるため、現在の困りごとに合わせて選ぶことが基本

食事、入浴、排泄、寝室、移動などのシーンごとに必要な介護用品は異なり、本人の自立を支えながら介護者の負担を軽減できるものを選ぶことが望ましい

介護用品は最初からすべて揃えるのではなく、日常生活に直結する消耗品などから準備し、福祉用具のレンタルや購入費用の補助制度も確認しながら進めるとよい

介護用品は、本人の状態や生活の変化に合わせて見直していくことが大切です。迷ったときは、市区町村の窓口やケアマネジャーなどに相談しながら、無理のない範囲で準備を進めていきましょう。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考文献

どんなサービスがあるの？ - 福祉用具貸与｜厚生労働省

どんなサービスがあるの？ - 特定福祉用具販売｜厚生労働省

介護に必要な福祉用具の貸与が受けられます｜柏崎市

福祉用具・住宅改修｜厚生労働省