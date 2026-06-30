『ミニオンズ＆モンスターズ』日本版予告解禁 映画撮影が大騒動に 謎のモンスター“グーミー”の真の狙い判明
「怪盗グルー」「ミニオンズ」シリーズの最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）の日本版予告と場面写真が公開された。
【動画】『ミニオンズ＆モンスターズ』日本版予告
本作は、2022年公開の『ミニオンズ フィーバー』以来、4年ぶりにミニオンズが主人公を務めるシリーズ最新作。
日本語吹替版には、映画監督・マックス役でシリーズ初参加となる松平健をはじめ、ミニオンズの新たなボス候補・ドート役に千葉雄大、ドートと恋に落ちるデビー役に鈴木愛理、謎多きモンスター・グーミー役に山寺宏一、個性的なモンスターコンビのフィリップス役とハワード役にお笑いコンビ・バッテリィズのエースと寺家、ハリウッド女優のメリー役にLiSAらが参加。さらに銀河万丈、寺依沙織、小野友樹、芹澤優らも出演する。
最強最悪のボスを探す旅を続けるミニオンズ一行。船上で出会い、友達となったジェームズとヘンリー、そしてエドは、ボス探しよりももっと楽しい夢を見つける。迫力満点の＜モンスター映画＞の構想を思いつき、映画監督のマックス（松平）に相談すると、「モンスター役はどうする？」と質問され、撮影にピッタリの映えるモンスターを呪文で召喚することに。
しかし、現れたのは小さな緑色のモンスター“グーミー”（山寺）だった。「超怖いモンスターを知っているよ！」と語るグーミーの協力の下、フィリップス＆ハワード（バッテリィズ）ら凄まじいパワーを持つモンスターたちが次々と現れたことで、ハリウッドは大混乱に陥る。
映像には「この惑星にあるすべてのものをぶっ壊すんだ！」とグーミーの真の狙いも明らかに。命懸けでジェームズを助けようとするヘンリーの姿も描かれ、友情と冒険が交錯する物語となっている。
あわせて公開された場面写真には、最強最悪のボスを探して旅を続けるミニオンズの姿をはじめ、思わず胸が躍る新たな出会いの数々が切り取られている。また、映画制作に心を奪われたジェームズ、ヘンリー、エドが、撮影に夢中になる姿も。カメラを手に目を輝かせるミニオンズや、真剣な表情で撮影に挑む仲間たちの様子からは、彼らが見つけた新たな“夢”への高鳴りが伝わってくる。
映画制作という新たな夢を見つけたジェームズたちと、予測不能な騒動を巻き起こすミニオンズ。果たして彼らはハリウッドを救い、理想のモンスター映画を完成させることができるのか。公開が待ち遠しくなる本予告と場面写真となっている。
【動画】『ミニオンズ＆モンスターズ』日本版予告
本作は、2022年公開の『ミニオンズ フィーバー』以来、4年ぶりにミニオンズが主人公を務めるシリーズ最新作。
日本語吹替版には、映画監督・マックス役でシリーズ初参加となる松平健をはじめ、ミニオンズの新たなボス候補・ドート役に千葉雄大、ドートと恋に落ちるデビー役に鈴木愛理、謎多きモンスター・グーミー役に山寺宏一、個性的なモンスターコンビのフィリップス役とハワード役にお笑いコンビ・バッテリィズのエースと寺家、ハリウッド女優のメリー役にLiSAらが参加。さらに銀河万丈、寺依沙織、小野友樹、芹澤優らも出演する。
しかし、現れたのは小さな緑色のモンスター“グーミー”（山寺）だった。「超怖いモンスターを知っているよ！」と語るグーミーの協力の下、フィリップス＆ハワード（バッテリィズ）ら凄まじいパワーを持つモンスターたちが次々と現れたことで、ハリウッドは大混乱に陥る。
映像には「この惑星にあるすべてのものをぶっ壊すんだ！」とグーミーの真の狙いも明らかに。命懸けでジェームズを助けようとするヘンリーの姿も描かれ、友情と冒険が交錯する物語となっている。
あわせて公開された場面写真には、最強最悪のボスを探して旅を続けるミニオンズの姿をはじめ、思わず胸が躍る新たな出会いの数々が切り取られている。また、映画制作に心を奪われたジェームズ、ヘンリー、エドが、撮影に夢中になる姿も。カメラを手に目を輝かせるミニオンズや、真剣な表情で撮影に挑む仲間たちの様子からは、彼らが見つけた新たな“夢”への高鳴りが伝わってくる。
映画制作という新たな夢を見つけたジェームズたちと、予測不能な騒動を巻き起こすミニオンズ。果たして彼らはハリウッドを救い、理想のモンスター映画を完成させることができるのか。公開が待ち遠しくなる本予告と場面写真となっている。