いいの？韓国屈指の“グラマラス女優”、ジッパー下りた密着スイムウェア姿で線がくっきり

女優キム・ヘスが、年齢を感じさせない体型管理の近況を公開した。

去る6月29日、キム・ヘスは自身のインスタグラムを更新。水中でバイクエクササイズに熱中している写真と動画を投稿した。

【写真】キム・ヘス、ぴたぴたスイムウェア

公開された写真のなかのキム・ヘスは、黒のスイムウェアにバンダナを着用した姿で、水のなかでバイクに乗りながらトレーニングに没頭している。

特に、身体に密着したスイムウェア姿でも、欠点のない健康的な美しさあふれるプロポーションをありのままに披露し、視線を釘付けにした。

また、動画では、トレーナーの掛け声に合わせて、明るい表情で高強度のトレーニングをこなしており、芸能界を代表する“自己管理のアイコン”らしい一面を存分に発揮した。

（写真＝キム・ヘスInstagram）

なお、キム・ヘスは最近、Coupang Playドラマ『いま不倫が問題ではありません』（原題）の撮影を終えた。

同作は、幸せな家族を演じるインフルエンサー夫婦と、離婚訴訟中の医師夫婦が、手に負えない秘密によって、関係していくことから繰り広げられる“連続衝突ブラックコメディ”だ。

キム・ヘスは劇中、さらなる成功を夢見るインテリア会社のCEOであり、人気インフルエンサーのキョンヒ役を演じ、俳優キム・ジフンと共演した。

同作は、2026年中に韓国で公開される予定だ。

◇キム・ヘス プロフィール

1970年9月5日生まれ。韓国・釜山出身。中学3年生のときにCMモデルをはじめ、1986年に映画デビュー。以降、映画やドラマで数々の賞を受賞。1999年に主演したドラマ『グッキ』は、2006年に日本のNHK-BS2でも放映されたことも。主な出演作にドラマ『オフィスの女王』『シグナル』、映画『10人の泥棒たち』『コインロッカーの女』『修羅の華』『国家が破産する日』『ハイエナ −弁護士たちの生存ゲーム−』など。