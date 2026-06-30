◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて２―１で敗戦。１６強進出を逃した。前半にＭＦ佐野海舟の華麗な右足ミドルで先制したものの、後半にＭＦカゼミロのヘッドで同点に追いつかれた。１―１のまま延長戦突入と思われた同アディショナルタイムにＦＷマルチネリに決勝ゴールを決められた。

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深夜から未明にかけて行われた日本の決勝トーナメント初戦を、韓国メディアも速報した。

韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「ホン・ミョンボ（韓国代表監督）の３バックとは次元が違った」「ブラジルと互角に戦った日本 世界的な実力は認めざるを得ない」といった見出しで報道。「優勝を目指した日本の挑戦は惜しくもベスト３２で幕を閉じた」とし、「同じ３バックでもホン・ミョンボ（韓国監督）とは次元の異なる完成度だった。ブラジルが優勢だったが、日本の堅い守備を突破できず苦戦した」と伝えた。

次いで、１次リーグで敗退した韓国と比較。「ベスト３２で敗退したとはいえ、日本サッカーの量と質は韓国とは次元が違った」と断言。三笘、久保ら故障者に泣かされながら、「危機的状況でも、日本には十分な代替選手がいた。同じシステムを共有しているため、誰が入っても同じクオリティのサッカーを展開した。ブラジルさえも当惑させた森保監督の３バックは、完成度が極めて高かった」と称賛した。

ベスト３２で敗退した理由は「ブラジルと対戦したこと」と、組み合わせの不運によるものと報道。自国と比較しつつ、日本を称賛する文章で締めくくった。