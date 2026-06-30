◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２ー１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて２―１で敗戦。１６強進出を逃した。残り１分のところでの悲劇的な敗北。試合終了の笛が鳴ると、久保建英、田中碧、上田綺世、佐野海舟ら、多くの選手が涙に暮れた。森保一監督も涙をこらえながら、ピッチに倒れ込む選手に声をかけていった。

森保一監督は会見で試合後の円陣について言及し、「みんな悔しい思いをまたしたと思うけど、この悔しさを胸に刻んで、また次の成長につなげていこうということを話しました」と明かした。

森保監督が語ったのは悔しい経験を次に生かすこと。北中米Ｗ杯までの４年間もカタールで得た悔しさを乗り越え、成長してきた。今大会は「最高の景色を」を合言葉に、Ｗ杯優勝を目標にすることを公言してきた。指揮官は「我々の夢や希望の最高の景色は見ることができなかった。監督としては、みんなのことを導いてあげられなくて申し訳ないと伝えました」と悔しさを示しつつ「一番の意味での最高の景色は、チームの選手、スタッフに見させてもらった。本当にありがたいと思っていることを言いました。毎回の活動、日々の活動の中でも、充実した時間を過ごさせてもらった。そういった意味でも、監督としても、最高の景色はみんなに見させてもらったので、ありがとうございました、ということを話しました」と、選手やスタッフらへの感謝を述べた。