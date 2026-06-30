◇サッカー FIFAワールドカップ2026 ノックアウトステージ1回戦 ブラジル2-1日本(日本時間6月30日、ヒューストン・スタジアム)

サッカー日本代表はノックアウトステージ1回戦のブラジルに臨み、1-2で敗戦。森保一監督は改めて相手指揮官に敬意を込めました。

森保一監督は、「ブラジルとの力関係ですけど、間違いなく縮めてこれているかなと思います。世界のトップ基準に日本も間違いなく近づいてきているなという感覚ではいます。ただし勝っていくためには、攻撃も守備も力をつけないといけないと今日の結果で出たかなと思っています」と振り返りました。

前半はMF佐野海舟選手の得点で先制。1点リードで前半を折り返しますが、後半頭からブラジルが選手交代やポジション変更などをし、日本が押し込まれる展開が増え、後半11分に同点とされます。その後はスコアがこう着するも、最後は自陣でボールを失うミスが響き、後半終了間際に決勝点を奪われました。

森保監督は海外記者から、“ブラジルは優勝できるか”との質問を受け、「優勝できると思います」と宣言。「なぜならチームもよい選手がたくさんいますし、やはり監督の力が非常に大きいかなと。チームに自信をもたらしてくれる監督かなと思っています」と試合前にも“憧れ”と話していたカルロ・アンチェロッティ監督に改めて敬意を込めました。