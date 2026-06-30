サッカーワールドカップ

サッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。前半29分、日本は佐野海舟が先制ゴール。後半に追いつかれ、同アディショナルタイム（AT）に逆転された。試合後、ブラジル選手が塩貝健人を挑発したと海外メディアが報じた。

スポーツ予測市場プラットフォームの「ポリマーケット・スポーツ」は、日本を逆転で破ったブラジルの27歳クーニャの写真を投稿。手のひらを広げ「5」を示し、何やら主張しているようだ。

文面では「話題：試合後にマテウス・クーニャが日本人選手のケント・シオガイに放った言葉」として「ワールドカップ5回優勝だぞ……お前なんかちっぽけなもんだ！」と伝えた。5本指で、優勝5度の王国の誇りを強調したとみられる。

塩貝は対戦前、ブラジルの印象についての発言が海外でも広まり、自身のインスタグラムにブラジルサポーターからの書き込みが殺到するなど思わぬ注目を浴びていた。

クーニャの行動に、海外ファンからは「彼にはそんなことを言う必要はない」「君は勝ち取っていない。謙虚でいろ」「これはリスペクトに欠ける行為だ」「次のラウンドで負けたら笑いものだな」「本当にそんなこと言ったのか？」などと批判的なコメントが書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）