事前登録15万人突破のカードRPGが1周年！ 『ドット異世界』「1周年記念イベント」

記事ポイント 『ドット異世界』2026年6月にサービス開始1周年1周年記念イベント開催決定新レジェンド英雄の実装予定 『ドット異世界』2026年6月にサービス開始1周年1周年記念イベント開催決定新レジェンド英雄の実装予定

SEVEN＆EIGHT HOLDINGSは、スマートフォン向けカード育成型カジュアルRPG『ドット異世界』において、サービス開始1周年を記念したイベントの開催を発表しました。

2026年6月に1周年を迎える本作では、ゲーム内で「1周年記念イベント」が開催されます。

新たなレジェンド英雄の実装も予定されており、詳細は順次公開される予定です。

『ドット異世界』「1周年記念イベント」

プラットフォーム：App Store／Google Playイベント開催：2026年6月

『ドット異世界』は、多彩な異世界を舞台に冒険を繰り広げるカード育成型カジュアルRPGです。

2025年6月に配信を開始し、事前登録者数が配信前に15万人を超えた本作が、2026年6月にサービス開始から1周年を迎えます。

プレイヤーは召喚師となり、様々な英雄を召喚してチームを編成します。

異世界のステージに挑戦し、モンスターを撃破して資源を集めるのが基本の流れです。

英雄の召喚・強化・進化を通じて戦闘力を高め、ダンジョンで素材を収集しながら多彩なサブシステムを強化して戦力をアップできます。

PvP要素も備えており、他のプレイヤーと競い合いながらランキング上位を目指せます。

多くの英雄を集めて育成し、多彩なステージを攻略しながら強力なボスを打ち破ることが目標です。

新レジェンド英雄の実装予定

「1周年記念イベント」では、新たなレジェンド英雄の実装が予定されています。

SEVEN＆EIGHT HOLDINGSが「皆様への感謝を込めた」と位置づけるイベントで、新英雄の加わったラインナップで戦力の幅がさらに広がります。

どのような英雄が登場するかは、イベント情報とともに順次公開される予定です。

英雄を集めて育成し、新たな強敵に挑む体験が、1周年を機に加速していきます。

初回限定ログインボーナス

『ドット異世界』では、初回ログイン時に限定のボーナス受け取りが可能です。

1周年を迎えた今も初回特典が用意されており、ゲームを始めたその日からボーナスをもとに英雄育成を進められます。

本作はカード育成型RPGとしてダンジョン探索・素材収集・英雄強化といった複数のサブシステムを楽しめる設計です。

召喚する英雄の組み合わせによってチームの戦略が変わり、PvPではその編成力が問われます。

初回ログインボーナスは、こうしたシステムへの最初の一歩を後押しするものです。

多彩な英雄を育て、異世界のダンジョンや強力なボスに挑む体験が、1周年を迎えてさらに広がります。

新たなレジェンド英雄が加わった世界で、自分だけの最強チームを編成する楽しさを味わえます。

「1周年記念イベント」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『ドット異世界』はどのようなゲームですか？

A. 多彩な異世界を舞台に冒険を繰り広げるカード育成型カジュアルRPGです。

プレイヤーは召喚師となり英雄を召喚してチームを編成し、ステージでモンスターを撃破して資源を集めます。

英雄の召喚・強化・進化で戦闘力を高め、PvP要素で他のプレイヤーとランキングを競えます。

Q. 1周年記念イベントで新たに実装される英雄の詳細はどこで分かりますか？

A. 詳細はゲーム内お知らせにて順次公開される予定です。

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