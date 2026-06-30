標高3,000mの本物の雪が都市部の駅に登場！「立山黒部アルペンルート」観光キャラバン

記事ポイント 立山の本物の雪を首都圏・大阪の主要駅へ届ける観光キャラバンを6月6日より開催標高3,000m級の完全避暑地・立山で夏も平均気温15〜18℃梅田地下道に横幅約23mの大型ポスターを展開 立山の本物の雪を首都圏・大阪の主要駅へ届ける観光キャラバンを6月6日より開催標高3,000m級の完全避暑地・立山で夏も平均気温15〜18℃梅田地下道に横幅約23mの大型ポスターを展開

立山黒部貫光が、山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」の観光キャラバンを2026年6月6日より首都圏および大阪エリアの主要駅で順次開催します。

標高3,000m級の立山から実際に運搬した本物の雪を都市部の駅に持ち込み、猛暑の中でも涼しい夏の旅先としての魅力を発信します。

会場では雪に触れられる体験コーナーのほか、観光パンフレットの配布やSNSキャンペーンも予定されています。

「立山黒部アルペンルート」観光キャラバン

開催期間：2026年6月6日(土)〜7月4日(土)（順次開催）会場：日暮里・北千住・池袋・恵比寿・新橋・立川・大阪駅・仙台駅など首都圏・大阪・仙台の主要駅入場：各駅の公共スペースにて開催（入場無料）

立山黒部アルペンルートは、富山県と長野県を結ぶ総延長約37kmの山岳観光ルートです。

中部山岳国立公園内に位置し、ケーブルカー・高原バス・ロープウェイなど複数の乗り物を乗り継いで標高3,000m級の立山連峰を横断できます。

世界でも有数の高山ルートとして、国内外の登山・観光愛好者から高い注目を集めています。

2026年度の営業期間は4月15日から11月30日まで。

シーズン中は多彩な自然景観が楽しめます。

近年、全国的に35℃を超える猛暑日が増加するなか、涼を求める旅への関心は高まる一方です。

避暑を目的とした国内旅行の需要も、年々拡大しています。

立山黒部アルペンルートは夏でも平均気温15〜18℃と快適な環境が続き、避暑地として根強い人気があります。

都市部の猛暑を忘れさせる清涼な空気も、訪れる人を惹きつける大きな魅力です。

この観光キャラバンでは、都市部にいながら立山の涼しさを体感できる機会として、夏シーズンに向けた観光誘致を図ります。

観光キャラバンの内容

会場では、立山から実際に運搬した本物の雪に直接触れられる体験コーナーが設けられます。

真夏の駅構内で標高3,000m級の雪を手にできるという体験は、都市部では得られない非日常のひとときです。

SNSキャンペーンも実施予定で、観光パンフレットの配布も行われます。

室堂平のみくりが池や黒部ダムなど人気スポットの紹介を通じて、山岳観光ならではの景観と夏の旅行先としての魅力を発信します。

開催スケジュール（予定）は以下のとおりです。

6月6日(土)11:00〜17:00：日暮里駅（北口改札内）6月7日(日)11:00〜16:00：北千住駅（ルミネ前）6月12日(金)11:00〜16:00：池袋駅（券売機前）6月13日(土)10:00〜16:00：恵比寿駅（3階東口改札外）6月21日(日)11:00〜17:00：新橋駅（東口動輪広場）6月22日(月)11:00〜16:00：立川駅（自由通路）6月26日(金)13:00〜19:00：大阪駅（アトリウム広場）6月27日(土)11:00〜17:00：大阪駅（アトリウム広場）7月3日(金)12:00〜17:00：仙台駅（ステンドグラス横）7月4日(土)10:00〜15:00：仙台駅（ステンドグラス横）

室堂平・みくりが池の夏景観

室堂平に広がるみくりが池は、立山黒部アルペンルートを代表するスポットのひとつです。

今回の観光キャラバンでは「みくりが池越しの立山連峰」をメインビジュアルとして採用し、雄大な自然景観と夏でも涼しいアルペンルートの魅力を広く発信します。

7月の室堂平は残雪と緑が共存する独特の景観が広がり、標高約2,450mの地点から眺める立山連峰の眺望は、平地では体験できない非日常の風景です。

ケーブルカーやバスを乗り継いで到達するこのエリアは、山岳観光の醍醐味を凝縮しています。

黒部平から眺める立山ロープウェイ

黒部平から乗る立山ロープウェイは、立山黒部アルペンルートの中でも特徴的な移動手段のひとつです。

富山県と長野県を結ぶルートでは、ケーブルカー・高原バス・ロープウェイなど山岳地ならではの乗り物を乗り継ぎながら移動します。

黒部ダムの絶景も楽しめるこのルートは、都市部からのアクセスで標高3,000m級の山岳景観へとつながっています。

観光キャラバンの会場では、こうした乗り継ぎの楽しさとルート上の見どころを紹介するパンフレットも配布されます。

実際の旅行計画に役立てられる情報が、一冊にまとめられています。

首都圏・大阪の交通広告プロモーション

観光キャラバンに合わせ、首都圏および大阪エリアでは交通広告によるプロモーションも展開されます。

多くの通勤・通学者の目に触れる媒体を活用し、旅への関心を喚起する狙いがあります。

首都圏では山手線28駅を含む主要駅に大型の駅貼りポスターが掲出され、日々多くの乗降客の視線を集めます。

大阪・梅田地下道では6月22日(月)から6月28日(日)の1週間、横幅約23mにおよぶ大型ポスターが展開されます。

地下を行き交う多くの人々に向けた、存在感ある広告空間の誕生です。

「みくりが池越しの立山連峰」のメインビジュアルを使用したこのポスターは、通行する多くの人に立山黒部アルペンルートの夏の景観を届けます。

圧倒的なスケールの景色が、旅への期待感を高めてくれるでしょう。

都市部の主要動線に大規模なビジュアルを展開することで、夏の旅行先としての認知拡大を図るプロモーションです。

猛暑の夏でも平均気温15〜18℃の涼しさが保たれる立山黒部アルペンルートは、避暑を目的とした旅先として、都市部からも乗り継ぎで到達できます。

本物の雪に触れながら夏の山岳景観に思いを馳せ、ケーブルカーやロープウェイで高山の絶景を巡る体験が待っています。

「立山黒部アルペンルート」観光キャラバンの紹介でした。

よくある質問

Q. 観光キャラバンはどこで開催されますか？

A. 首都圏では日暮里・北千住・池袋・恵比寿・新橋・立川の各駅、大阪では大阪駅アトリウム広場、仙台では仙台駅ステンドグラス横にて順次開催されます。

開催は2026年6月6日から7月4日にかけて行われます。

Q. 立山黒部アルペンルートの夏の気温はどのくらいですか？

A. 標高3,000m級の山々に囲まれたエリアでは、夏でも平均気温15〜18℃となっています（立山黒部アルペンルート調べ）。

平地の猛暑とは大きく異なる涼しい環境で過ごせます。

Q. 立山黒部アルペンルートの2026年度の営業期間はいつですか？

A. 2026年度の営業期間は4月15日(水)から11月30日(月)を予定しています。

夏シーズンは全線で運行されており、ケーブルカー・高原バス・ロープウェイなどを乗り継いで富山県と長野県を横断できます。

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