「恥じることは何もない」ブラジルを追い込んだ日本 劇的敗北も英BBCが送った称賛と歯がゆさ「たった一度のミスが代償となった」【W杯】
ブラジルが繰り出した最後の一撃で敗れた日本。前半からの戦いは素晴らしかっただけに、痛恨だった(C)Getty Images
明らかに相手の歯車を狂わしていた。しかし、日本代表は「決勝トーナメント」の壁を破れなかった。
現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）ラウンド・オブ32が行われ、ブラジル代表と対戦した日本代表は1-2で敗戦。史上初のベスト8超え、さらには優勝を目指した戦いは、またしても「決勝トーナメントの初戦」で終わりを迎えた。
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惜しかった。だからこそ、敗北はより重くのしかかる。
前半からブラジルに押し込まれた日本だったが、それは想定内。29分に佐野海舟のゴールで先制してからも追加点を狙いに行く素振りは見せず、我慢強い守備から入る戦いで、相手のリズムでサッカーを展開させなかった。
森保ジャパンにとっては、まさに理想的な1-0で試合を折り返した。だが、後半に入ってから王国が牙をむいた。
開始とともにFWのエンドリッキを投入し、ほとんど4トップに近い布陣で攻勢を強めたブラジルはワンサイドゲームを展開。56分にカゼミーロの同点弾を決められ、より一層、深い位置へと押し込まれた日本は、守備に体力と気力を費やす中で、カウンターを繰り出す余力を残せず。流れが変わりえる延長戦が見え始めた後半アディショナルタイム5分にガブリエル・マルティネッリに決勝弾を許した。
前半の内容で言えば、「勝利」の可能性は日本にあった。そんなブラジルに対する健闘ぶりは、世界からも賛辞を贈られている。
英公共放送『BBC』はマッチサマリーにおいて「ブラジルに対して敗退するのだから恥じることは何もない。特に今回の日本のように最後の最後まで戦い抜き、相手を追い詰めたのならなおさらだ」と激賞。その上で、いまだ決勝トーナメントで勝てていないことへの“惜しさ”を綴った。
「モリヤスのチームは前半から戦術を完璧に実行していた。サノのゴールはまさにその典型例だった。同点とされてからも意気消沈せずに戦い、延長戦での立て直しを図るチャンスを目前にしていた。だが、結局は自陣のゴール前でボールを失う、たった一度のミスが大きな代償となった。エンドウやミトマといった主力選手を負傷で失ったにもかかわらず、今大会に大きな期待を抱いていた日本だけに、ベスト32での敗退は大きな失望となるだろう」
世界が称えるほどブラジルを追い込んでいただけに、悔やんでも悔やみきれないヒューストン決戦となった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]