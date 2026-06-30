「恥じることは何もない」ブラジルを追い込んだ日本　劇的敗北も英BBCが送った称賛と歯がゆさ「たった一度のミスが代償となった」【W杯】

ブラジルが繰り出した最後の一撃で敗れた日本。前半からの戦いは素晴らしかっただけに、痛恨だった(C)Getty Images

明らかに相手の歯車を狂わしていた。しかし、日本代表は「決勝トーナメント」の壁を破れなかった。

現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）ラウンド・オブ32が行われ、ブラジル代表と対戦した日本代表は1-2で敗戦。史上初のベスト8超え、さらには優勝を目指した戦いは、またしても「決勝トーナメントの初戦」で終わりを迎えた。

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惜しかった。だからこそ、敗北はより重くのしかかる。

前半からブラジルに押し込まれた日本だったが、それは想定内。29分に佐野海舟のゴールで先制してからも追加点を狙いに行く素振りは見せず、我慢強い守備から入る戦いで、相手のリズムでサッカーを展開させなかった。

森保ジャパンにとっては、まさに理想的な1-0で試合を折り返した。だが、後半に入ってから王国が牙をむいた。

開始とともにFWのエンドリッキを投入し、ほとんど4トップに近い布陣で攻勢を強めたブラジルはワンサイドゲームを展開。56分にカゼミーロの同点弾を決められ、より一層、深い位置へと押し込まれた日本は、守備に体力と気力を費やす中で、カウンターを繰り出す余力を残せず。流れが変わりえる延長戦が見え始めた後半アディショナルタイム5分にガブリエル・マルティネッリに決勝弾を許した。

前半の内容で言えば、「勝利」の可能性は日本にあった。そんなブラジルに対する健闘ぶりは、世界からも賛辞を贈られている。