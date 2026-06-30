◇サッカーFIFAワールドカップ ノックアウトステージ1回戦 ブラジル2-1日本(現地29日、アメリカ・ヒューストン)

日本代表の菅原由勢選手が、ブラジル戦後にインタビューに応じ、目標とした優勝を達成できずベスト32で大会を去る複雑な胸の内を明かしました。

菅原選手は、まず試合を振り返り「勝てなかったことが全てかなと思います。勝つためにやってきたので、そこが全てかなと思います」と整理できない悔しさを言葉少なに語ります。

前半に先制しながらも、後半に2失点し逆転負け。日本代表に足りなかったものとして「勝負際のところで、彼らには勝ちきる力があった。それが自分たちとの差や違いだと思う。疲れてから、相手が圧力をかけてきたなか、自分たちが少ないチャンスで厚みのある攻撃ができたところもあるが、最後の質は彼らが勝っていた」と述べました。

今大会は、チーム一丸で優勝の目標を掲げて臨み、強豪相手にも渡り合う姿を披露。ともに切磋琢磨してきたチームに対しては「カタール大会後、本気で優勝を目指してきたなかで、その過程では自信をつけることができた。日に日に強くなっているのは実感できていた。相当な覚悟を持って、いろんなことを犠牲にして4年間過ごしてきた」と思いを言葉にすると、「それでもまだ足りていないというのは、結果として出ているので…しっかり受け止めたい」と最後は、悔しくても現実を受け止める言葉を絞り出しました。