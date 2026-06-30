「劇光仮面」9巻が本日発売！ 巨大なアーバン熊に“実戦装備”は通用するのか……「シグルイ」作者による現代“特撮”マンガ
【「劇光仮面」9巻】 6月30日 発売 価格：891円
【拡大画像へ】 【「劇光仮面」9巻あらすじ】
ヒーローに憧れ、大人になった少年たち。
彼らの前に現れたのは、一頭の巨大なアーバン熊。
人生最大の晴れ舞台、結婚を目前に控えた中野タカフミ。
中野が選んだ答えに、
家族でも恋人でも仕事でもなく、
(C)山口貴由／小学館
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小学館は、マンガ「劇光仮面」の9巻を6月30日に発売する。価格は891円。
本作は「シグルイ」や「覚悟のススメ」で知られる山口貴由氏による連載作品。“特撮”をテーマとした物語となっている。
9巻ではタワーマンションを襲い、人々を恐怖に陥れる巨大なアーバン熊との対峙が描かれる。
家族よりも。
恋人よりも。
仕事よりも。
劇しき情熱を注いだものがあった。
ヒーローに憧れ、大人になった少年たち。
笑われても、理解されなくても、
胸の奥で燃える情熱だけは、決して捨てなかった。
彼らの前に現れたのは、一頭の巨大なアーバン熊。
タワーマンションを襲い、人々を恐怖に陥れる圧倒的な暴力。
果たして彼らが磨き続けてきた“実戦装備”は、本物の脅威に通用するのか。
人生最大の晴れ舞台、結婚を目前に控えた中野タカフミ。
中野もまた、その炎に突き動かされる。
恋人か。熊か。
中野が選んだ答えに、
劇しく心が揺さぶられるーーー！！
『劇光仮面』第9集。
家族でも恋人でも仕事でもなく、
己の劇情に人生を懸けた者たちの物語。
(C)山口貴由／小学館