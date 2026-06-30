【「劇光仮面」9巻】 6月30日 発売 価格：891円

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小学館は、マンガ「劇光仮面」の9巻を6月30日に発売する。価格は891円。

本作は「シグルイ」や「覚悟のススメ」で知られる山口貴由氏による連載作品。“特撮”をテーマとした物語となっている。

9巻ではタワーマンションを襲い、人々を恐怖に陥れる巨大なアーバン熊との対峙が描かれる。

【「劇光仮面」9巻あらすじ】

家族よりも。

恋人よりも。

仕事よりも。

劇しき情熱を注いだものがあった。

ヒーローに憧れ、大人になった少年たち。

笑われても、理解されなくても、

胸の奥で燃える情熱だけは、決して捨てなかった。

彼らの前に現れたのは、一頭の巨大なアーバン熊。

タワーマンションを襲い、人々を恐怖に陥れる圧倒的な暴力。

果たして彼らが磨き続けてきた“実戦装備”は、本物の脅威に通用するのか。

人生最大の晴れ舞台、結婚を目前に控えた中野タカフミ。

中野もまた、その炎に突き動かされる。

恋人か。熊か。

中野が選んだ答えに、

劇しく心が揺さぶられるーーー！！

『劇光仮面』第9集。

家族でも恋人でも仕事でもなく、

己の劇情に人生を懸けた者たちの物語。

(C)山口貴由／小学館

