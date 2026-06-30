合計で約1,300ブースが出店！ 瀬戸内ハンドメイドマルシェ実行委員会「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026」

記事ポイント 瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026がコンベックス岡山で開催全国作家の手づくり作品・食品を約1,300ブースで販売瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026で30種類の体験教室 瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026がコンベックス岡山で開催全国作家の手づくり作品・食品を約1,300ブースで販売瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026で30種類の体験教室

瀬戸内ハンドメイドマルシェ実行委員会が、イベント「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026」を開催します。

全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を自由に販売・展示するイベントです。

今回で7回目の開催となり、作品販売や食品販売、体験教室が会場に集まります。

瀬戸内ハンドメイドマルシェ実行委員会「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026」

名称：瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026日時：2026年8月1日(土)・8月2日(日) 10:00〜16:00当日券販売：15:40まで会場：コンベックス岡山 大展示場・中展示場内容：全国の作家による手づくり作品や食品の展示・販売、体験教室等出店ブース：約1,300ブース入場料(税込)：当日券500円、前売券400円小学生以下：入場無料主催：瀬戸内ハンドメイドマルシェ実行委員会

「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026」には、アクセサリーやインテリア雑貨、ファッション等の作品から、焼き菓子や和菓子、調味料等の食品まで、ジャンルを問わず25,000点以上の手づくり作品が集まります。

作品を制作した作家本人が出店し、作品の裏側にあるストーリーを作家本人から聞くことができます。

北海道から九州まで全国12都市で開催しているハンドメイドマルシェのひとつとして、瀬戸内で全国から作り手が一堂に会するイベントです。

25,000点以上の手づくり作品と食品が並ぶ会場

作品数：25,000点以上ハンドメイドブース：アクセサリー、インテリア雑貨、ファッション等フードブース：洋菓子、焼き菓子、燻製等

ハンドメイドブースでは、アクセサリーやインテリア雑貨、ファッション等のオリジナル作品が販売・展示されます。

フードブースには、洋菓子や焼き菓子、燻製等の食品が登場します。

ジャンルの異なる手づくり作品と食品を同じ会場で扱う形です。

作家本人との交流から一品を探せるマーケット

出店者：作品を制作した作家本人前回開催：2025年8月前回来場者：約11,100人

当日は、作品を制作した作家本人がブースに立ちます。

作品の裏側にあるストーリーを聞きながら、想いの込もった一品を探せます。

前回開催では、「手づくり」をテーマに作家との交流を楽しむ声が会場中に広がりました。

初心者でも5分〜60分で完成できる体験教室

体験教室：30種類制作時間：5分〜60分内容：アクセサリー、インテリア、ミニチュア雑貨、アート等

ワークショップでは、作家本人が先生となって作品作りを教えます。

アクセサリーやインテリア、ミニチュア雑貨やアート等、親子や友人同士でも参加できる内容が用意されています。

短い時間で完成できる講座もあり、会場で手づくりを体験できます。

出店予定作品と体験教室の一例

ハンドメイドブース：藍染アクセサリーkoritori、革屋雨凛、Dandelion popoフードブース：Pjerent.、coccinelle、徳島スモークワークショップブース：リンゴのハーバリウム講座、ペーパーアート講座、リングガラスアクセサリー講座

出店予定作品には、藍染アクセサリーや革の作品、Dandelion popoの作品が含まれます。

体験教室では、リンゴのハーバリウム講座やペーパーアート講座、リングガラスアクセサリー講座が予定されています。

公式サイトの「出店情報」ページでは、全出店作家の詳細が案内されています。

手づくり作品、食品、ワークショップが集まる会場で、作家本人との交流を通して一品を選べます。

作品のストーリーを聞きながら、瀬戸内で全国のものづくり文化の今に触れられる2日間です。

瀬戸内ハンドメイドマルシェ実行委員会「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026」はいつ開催されますか？

A. 2026年8月1日(土)・8月2日(日)の2日間、10:00〜16:00に開催されます。

当日券は15:40まで販売されます。

Q. 会場はどこですか？

A. 会場はコンベックス岡山 大展示場・中展示場です。

全国の作家による手づくり作品や食品の展示・販売、体験教室等が行われます。

Q. 入場料はいくらですか？

A. 入場料(税込)は当日券500円、前売券400円です。

小学生以下は入場無料です。

Q. 体験教室では何ができますか？

A. 30種類のワークショップが開催されます。

アクセサリーやインテリア、ミニチュア雑貨やアート等を、作家本人に教わりながら作れます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 合計で約1,300ブースが出店！ 瀬戸内ハンドメイドマルシェ実行委員会「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026」 appeared first on Dtimes.