【Ｗ杯】ロス五輪世代２１歳ＦＷ後藤啓介「４年後、しっかり積み上げていく」試合後は涙浮かべる…チュニジア戦で年少２位デビューも出場わずか６分のみ
◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）
ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗れ、１６強入りを逃した。
２０２８年ロサンゼルス五輪世代のＦＷ後藤啓介は、ベンチから敗退を見届けた。１次リーグ第２戦のチュニジア戦（４〇０）で後半３９分から途中出場し、日本歴代Ｗ杯年少２位の２１歳１７日でＷ杯デビュー。だが、出場は６分間にとどまった。
◆後藤に聞く
―覚悟は強かった。
「（涙を浮かべながら）初戦から見てもらえたら分かると思うけど、１１人で戦ってるんじゃないというのは伝わったと思う。一緒に戦っていたからこそ、この負け方だったり、この負けは非常に悔しい気持ちです」
―次に進まなければいけない。
「それは本当に間違いない。自分がここに来た意味というのは、未来につなげていく意味でもあると思う。簡単に次とは言えないけど、必ず僕たちが４年後、次に出て、またしっかり積み上げていかなきゃいけない」
―足りないと感じたものは。
「パッと思いつかないです」
―ブラジルを見て、勝っていくチームとして感じたことは。
「日本の方がいいチームだったと思う」
―自分と向き合いながら見つけたいことは。
「しっかり次につなげられるようにというところだと思う」