◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗れ、１６強入りを逃した。

２０２８年ロサンゼルス五輪世代のＦＷ後藤啓介は、ベンチから敗退を見届けた。１次リーグ第２戦のチュニジア戦（４〇０）で後半３９分から途中出場し、日本歴代Ｗ杯年少２位の２１歳１７日でＷ杯デビュー。だが、出場は６分間にとどまった。

◆後藤に聞く

―覚悟は強かった。

「（涙を浮かべながら）初戦から見てもらえたら分かると思うけど、１１人で戦ってるんじゃないというのは伝わったと思う。一緒に戦っていたからこそ、この負け方だったり、この負けは非常に悔しい気持ちです」

―次に進まなければいけない。

「それは本当に間違いない。自分がここに来た意味というのは、未来につなげていく意味でもあると思う。簡単に次とは言えないけど、必ず僕たちが４年後、次に出て、またしっかり積み上げていかなきゃいけない」

―足りないと感じたものは。

「パッと思いつかないです」

―ブラジルを見て、勝っていくチームとして感じたことは。

「日本の方がいいチームだったと思う」

―自分と向き合いながら見つけたいことは。

「しっかり次につなげられるようにというところだと思う」