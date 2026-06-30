◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２ー１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われ、１―２の逆転負け。１６強進出を逃した。前半にＭＦ佐野海舟のゴールで先制したものの、後半にカゼミロのゴールで同点に。１―１のまま延長突入と思われた同アディショナルタイムにマルチネリに決勝ゴールを決められた。

最強の日本代表を作り上げたが、度重なるけがに悩まされた。昨年１２月にＭＦ南野拓実が左膝前十字靱帯（じんたい）を断裂し、メンバー発表直前にはＭＦ三笘薫も左太もも裏を痛めて泣く泣くメンバー外に。代表活動中も主将のＭＦ遠藤航が離脱し、初戦のオランダ戦ではＭＦ久保建英が左膝を負傷。影響は計り知れなかった。

南野、三笘、久保の不在について問われた森保一監督は「これまでのチームづくりの中で、今言われたような選手たちがいなかったことが影響したところはあるかなと思う」としつつ、「選手たちが想定外のことや、アクシデントが起こった時に冷静に対処してくれて、全てのことを乗り越えてよく頑張ってきてくれた」と、度重なる困難を乗り越えた選手たちをねぎらった。

森保監督はかねてから２〜３チーム分作れるほどの選手層の強化を目指してきた。今大会も選出した全フィールドプレーヤーが出場し、層の厚さを見せた。指揮官は「誰が変わった、ということではなく、そこで選ばれた選手たちがしっかりと機能できるか。新たに入ってきた選手たちがその選手の良さを生かして、チーム力を維持し、上げてくれるところが日本の良さ」と語ると「今回もアクシデントがある中、チームコンセプトをより多くの選手たちがプレーで示してくれて、組織で戦う日本の良さが出せた。けが人が出るのはいいことではないが、こういう経験を幅広く、多くの選手がすることでレベルが上がっていく」と語った。