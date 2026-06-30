ドイツvsパラグアイ スタメン発表
[6.30 北中米W杯決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)](ボストン)
※05:30開始
<出場メンバー>
[ドイツ]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 アントニオ・リュディガー
DF 4 ヨナタン・ター
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 18 ナサニエル・ブラウン
MF 5 アレクサンダル・パブロビッチ
MF 17 フロリアン・ビルツ
MF 19 レロイ・サネ
MF 23 フェリックス・ヌメチャ
FW 7 カイ・ハバーツ
FW 26 デニズ・ウンダブ
控え
GK 12 オリバー・バウマン
GK 21 アレクサンダー・ニューベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 22 ダビド・ラウム
DF 24 マリック・ティアウ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 13 パスカル・グロス
MF 16 アンジェロ・スティラー
MF 20 ナディエム・アミリ
MF 25 アサン・ウエドラオゴ
FW 9 ジェイミー・レーベリンク
FW 11 ニック・ボルテマーデ
FW 14 マクシミリアン・バイアー
監督
ユリアン・ナーゲルスマン
[パラグアイ]
先発
GK 12 オルランド ヒル
DF 4 フアン カセレス
DF 6 フニオール アロンソ
DF 13 ホセ カナレ
DF 15 グスタボ ゴメス
MF 10 ミゲル・アルミロン
MF 14 アドリアン クーバス
MF 16 ダミアン ボバディージャ
MF 23 マティアス ガラルサ
FW 19 フリオ・エンシソ
FW 21 ガブリエル アヴァロス
控え
GK 1 ロベルト フェルナンデス
GK 22 ガストン オルヴェイラ
DF 2 ヴィクトル グスタヴォ ヴェラスケス
DF 3 オマル・アルデレーテ
DF 5 ファビアン・バルブエナ
DF 26 アレクサンドロ マイダナ
MF 11 マウリシオ
MF 17 アレハンドロ ロメロ
MF 20 ブライアン オヘダ
FW 7 ラモン・ソサ
FW 9 アントニオ・サナブリア
FW 18 アレックス アルセ
FW 24 グスタヴォ カバジェロ
FW 25 イシドロ ピッタ
監督
グスタヴォ アルファロ
※05:30開始
<出場メンバー>
[ドイツ]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 アントニオ・リュディガー
DF 4 ヨナタン・ター
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 18 ナサニエル・ブラウン
MF 5 アレクサンダル・パブロビッチ
MF 17 フロリアン・ビルツ
MF 19 レロイ・サネ
MF 23 フェリックス・ヌメチャ
FW 26 デニズ・ウンダブ
控え
GK 12 オリバー・バウマン
GK 21 アレクサンダー・ニューベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 22 ダビド・ラウム
DF 24 マリック・ティアウ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 13 パスカル・グロス
MF 16 アンジェロ・スティラー
MF 20 ナディエム・アミリ
MF 25 アサン・ウエドラオゴ
FW 9 ジェイミー・レーベリンク
FW 11 ニック・ボルテマーデ
FW 14 マクシミリアン・バイアー
監督
ユリアン・ナーゲルスマン
[パラグアイ]
先発
GK 12 オルランド ヒル
DF 4 フアン カセレス
DF 6 フニオール アロンソ
DF 13 ホセ カナレ
DF 15 グスタボ ゴメス
MF 10 ミゲル・アルミロン
MF 14 アドリアン クーバス
MF 16 ダミアン ボバディージャ
MF 23 マティアス ガラルサ
FW 19 フリオ・エンシソ
FW 21 ガブリエル アヴァロス
控え
GK 1 ロベルト フェルナンデス
GK 22 ガストン オルヴェイラ
DF 2 ヴィクトル グスタヴォ ヴェラスケス
DF 3 オマル・アルデレーテ
DF 5 ファビアン・バルブエナ
DF 26 アレクサンドロ マイダナ
MF 11 マウリシオ
MF 17 アレハンドロ ロメロ
MF 20 ブライアン オヘダ
FW 7 ラモン・ソサ
FW 9 アントニオ・サナブリア
FW 18 アレックス アルセ
FW 24 グスタヴォ カバジェロ
FW 25 イシドロ ピッタ
監督
グスタヴォ アルファロ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります