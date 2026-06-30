日本相撲協会は２９日、大相撲名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）の番付を発表し、義ノ富士（２５）＝伊勢ケ浜＝が新三役、小結に昇進した。角界のホープは優勝、大関昇進を目標に掲げた。日大相撲部の主将だった義ノ富士を副主将として支えた一意（２４）＝木瀬＝と、中国出身の大青山（２６）＝荒汐＝が新入幕。先場所優勝の若隆景（３１）＝荒汐＝は関脇に復帰し、改めて大関昇進への決意を語った。

一意は十両を３場所で通過。しこ名が載った番付を手に「見入っちゃいました。自分を褒めたい」と喜んだ。幕下付け出しデビューだった一昨年名古屋場所で右膝を負傷し、手術を経て序ノ口から再起。「いつ終わるか分からない。死ぬ気で今を生きる」と信念を固めただけに感慨深かった。

リハビリ中は日大同期の義ノ富士から、普段通りの様子で連絡が届いた。同期の奮闘を「自分は自分。比べることじゃない」と素直に喜びつつ、「対戦できればいいかな」と楽しみにする。

大阪出身で中学から石川に相撲留学し、実力を磨いた。いつも応援に駆けつけた父・一男さんは昨年８月に５２歳で死去。「（幕内の）土俵で戦っているのを見たいと話していた。それを叶えられたのかな」。父への思いを胸に、義ノ富士との対戦へ前進する。

◇一意（かずま＝本名川渕一意）２００１年１１月２１日生まれ。大阪市港区出身。石川・金沢学院高（現金沢学院大付高）から進んだ日大で国体成年個人を制し、２４年名古屋場所に幕下最下位格付け出しで初土俵。同場所で右膝を負傷して５場所連続休場。２６年初場所新十両。得意は突き、押し、左四つ、寄り。１８５センチ、２０５キロ。