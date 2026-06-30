■FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦 ブラジル 2ー1 日本（日本時間30日、ヒューストンスタジアム）

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サッカー男子日本代表（FIFAランク18位）は、ブラジル代表（同6位）に1−2で敗れ、決勝トーナメント1回戦で敗退、3大会連続の16強入りはならなかった。日本は前半、佐野海舟（25）の代表初ゴールで先制したが、後半11分、ブラジルに同点に追いつかれると、アディショナルタイム残り1分で追加点を奪われた。最後まで敵陣ゴールに攻め入るも力及ばず、逆転負けを喫した。

試合終了のホイッスルとともに、選手たちはピッチ上に崩れ落ちた。オランダ戦でW杯自身初のゴールをあげ同点に追いついた中村敬斗（25）や、今大会2ゴールを決めた日本のストライカー上田綺世（27）、左足を負傷しブラジル戦で3試合ぶりにベンチ入りした久保建英（25）らが悔し涙を流した。特に、後半途中から入った田中碧（27）はピッチに仰向けになり、ユニホームをたくしあげて顔を覆い号泣。長友とブラジルの選手に両腕をつかまれ引き起こされても、またしゃがみこんでしまい、ショックの大きさがうかがえた。

目を赤くした堂安律（28）が試合後インタビューに応じ「力不足ですね」と声を詰まらせた。「優勝するために、全選手が必死に準備してここまでやってきて、やっぱり世界はやっぱレベル高いなと思います」と試合を振り返った。

さらに「やっぱりこれからまだまだ目標は優勝というのは変えてはいけないと思いますし、僕たち選手が言い続けることによって、国民の皆さんがこうやってついてくると思うので、本当に素晴らしいサポートしてくれましたし、皆さんに感謝したいと思います。本当に僕たちは本心でワールドカップ優勝狙ってましたし、皆さんのその熱量というのも同じぐらい感じてたのでこれからも後押しお願いしたいと思います」とファン、サポーターへ感謝の言葉を述べた。

