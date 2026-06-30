◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク６位のブラジルが、同１８位の日本を２―１で逆転の末に下して、１６強入りを決めた。

イタリア人指揮官のアンチェロッテイ監督は、日本に辛勝した試合を総括し、「今までより完璧な試合をした。前半は苦しみ、日本が非常に強く押し込んできた。後半に関しては克服して、良く足を進められた。スペースを探すのに苦労したが、問題を解決できた」と逆転勝ちにうなずいた。

先制されても冷静に試合を進められた。「ミスをしたとしても早く立ち直って前に進まなければいけない」としっかりと切り替えられたことを強調し、後半アディショナルタイムの決勝ゴールには「とにかく引き分けはありえないと思っていた。２点目が入ったのは幸運だった。でないと、ややこしいことになってしまう」と選手たちをたたえた。

仮に延長戦に突入した際には、負傷明けのＦＷネイマールの起用プランもあったといい、「ネイマールとも話をして、これが引き分けという感じで続くようなら最後にネイマールを投入しようと思っていた」と最終盤でのレジェンド投入での打開策を練っていたことを明かした。

中５日で迎える次戦（ノルウェー対コートジボワールの勝者）に向けては「やっていることに満足しているわけではない、常にこれでいいというのはない、成長、改善し、高めていこうとしている」と強調。「結局どのチームが相手になるかわからない、全てのチーム、選手にリスペクトがある」と次戦を見据えた。