「心打たれた」「試合が終われば敵味方関係ない！」ブラジル９番の行動にファン感動。田中碧を優しく抱きしめ…【W杯】
王国撃破とはならなかった。
森保ジャパンは現地６月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、ブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦。１−２で逆転負けし、ベスト16進出を逃した。
29分に佐野海舟（マインツ）がカウンターを仕留め、幸先良く先制点を奪ったものの、後半に入って56分にカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）に同点弾を浴びた。
さらに延長戦突入間近だった90＋５分、田中碧（リーズ）が自陣ゴール前でボールを奪うも奪い返されたところから、最後はガブリエウ・マルチネッリ（アーセナル）に勝ち越し点を浴びた。
タイムアップの笛が鳴ると、田中はピッチに倒れ込んで号泣。そこに駆け寄ったのはチームメイトだけではない。田中と同じプレミアリーグ勢であるセレソンの９番、マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）も声を掛け、優しく抱きしめた。
この様子を見たファンからは「ありがとうクーニャ」「心打たれた」「これがワールドカップのいいところ。試合が終われば敵味方関係ない！」「代わりに優勝するよって言ってくれてる気がする。田中碧、泣かないでくれ」「誰も悪くないんだよ...」といった声が上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
森保ジャパンは現地６月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、ブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦。１−２で逆転負けし、ベスト16進出を逃した。
29分に佐野海舟（マインツ）がカウンターを仕留め、幸先良く先制点を奪ったものの、後半に入って56分にカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）に同点弾を浴びた。
さらに延長戦突入間近だった90＋５分、田中碧（リーズ）が自陣ゴール前でボールを奪うも奪い返されたところから、最後はガブリエウ・マルチネッリ（アーセナル）に勝ち越し点を浴びた。
タイムアップの笛が鳴ると、田中はピッチに倒れ込んで号泣。そこに駆け寄ったのはチームメイトだけではない。田中と同じプレミアリーグ勢であるセレソンの９番、マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）も声を掛け、優しく抱きしめた。
この様子を見たファンからは「ありがとうクーニャ」「心打たれた」「これがワールドカップのいいところ。試合が終われば敵味方関係ない！」「代わりに優勝するよって言ってくれてる気がする。田中碧、泣かないでくれ」「誰も悪くないんだよ...」といった声が上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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