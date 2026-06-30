オリックスのボブ・シーモア内野手（２７）が２９日、１か月ぶりに１軍へ合流した。来日１年目の今季は３７試合で打率１割６分９厘、３本塁打、１５打点にとどまり、５月２５日に出場選手登録を抹消。３０日からの日本ハム戦（エスコン）へ、はっきりと目標を設定した。

「もう一度、長打やホームランというところでチームに貢献したい」。ファーム・リーグでは１８試合で１本塁打。しかし、６９打席と対戦を重ね、同時にランニング量も増やしてきた。もともと真面目な性格で、練習熱心。こんがりと日焼けし「今は戻ってこられた喜びが大きい。自分なりに準備もできた」と力を込めた。

チームは首位・西武と５ゲーム差の４位で、４２本塁打はリーグ最少だ。同じ一発が見込める杉本はファーム再調整。二遊間や外野を守れる野口も再合流させた岸田監督は「ファームでもしっかりと取り組んでくれている。１軍の空気、雰囲気もあるし、起爆剤になってくれれば」と期待を込めた。今季の３発はすべて日本ハム戦。心身充実の助っ人砲が、今度こそ打線にパワーを注入する。（長田 亨）

オリックス・野口（６月９日以来の１軍合流）「試合に入るまでの準備、途中からいく時の準備もそう。ファームではそういうところもしっかりと考えて、僕なりに取り組んできました。今まで以上に意識を高く持って、もう一度チームに貢献できるように頑張っていきたいと思います」