◆女子プロゴルフツアー アース・モンダミンカップ 最終日（２９日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）

ツアー史上５度目の月曜決戦は、韓国ツアー８勝で「キューティフル」が愛称の朴ヒョン径（パク・ヒョンギョン、２６）が最終ラウンドを５バーディー、１ボギーの６８で回って通算１２アンダーで逃げ切り、日本４戦目で初優勝を飾った。国内ツアー史上最高の賞金総額４億円大会を制し、優勝賞金７２００万円を獲得した。「イ・ボミ２世」との呼び声が高い人気プロは、日本ツアー参戦も視野に入れた。

勝利を手中に収めて上がった最終１８番のグリーン。朴の３メートルのバーディーパットは思いのほか、ショートした。手を口に当て、肩をすくめるしぐさがチャーミング。５０センチ近く残ったウィニングパットをしっかりと沈めると、天を見上げた。「５日間の競技は人生で初めて。おばあちゃんの力もあって集中できた。１年ぶりの優勝は本当にうれしい」。２０日に亡くなった祖母を思い、感謝した。

３０ホールの長丁場を戦い抜いた。「優勝までのキーになったホール」は９番パー３。グリーン外からの２０ヤードをパターでねじ込みバーディーで流れを引き寄せると、１４番でも５メートルの好機を決めてバーディー、１７番は３メートルを沈めてパーセーブ。４戦目での日本ツアー初優勝だった。１１月３０日までにＪＬＰＧＡに入会すれば、来季までのシード権が得られる。権利の行使については「今後、ゆっくり考えたい」とした。

本格参戦については検討中だが、今後も日本ツアーへの参戦を予定。キャディーを務める元プロゴルファーの父・セスさんは「当分は（日韓を）行ったり来たりになると思う」とプランを語った。日本ツアーで１５、１６年賞金女王に輝いたイ・ボミをほうふつとさせる存在で、「ボミ２世」と話題になることが多い。「私でいいんですか？という気持ち。ずっと憧れで、手の届かない存在。そんなふうに言っていただけることに感謝」とはにかんだキューティフル。日本語で「また会いましょう」の言葉を残し、会見場を後にした。（高木 恵）

◆朴 ヒョン径（パク・ヒョンギョン）２０００年１月７日、韓国の全羅北道・益山市生まれ。２６歳。０８年７月３１日、プロゴルファーだった父から「君は今日からゴルファーになれ」と練習場に連れて行かれ、８歳でゴルフを始める。１８年にプロ転向。韓国ツアーは２０年にメジャー大会で初優勝し、昨年までに通算８勝。昨季賞金ランクは１７位。メインスポンサーは韓国の化粧品メーカー「メディヒール」。１６７センチ。

◆過去の月曜日決戦 女子ツアーで５度目。１９９７年の日本女子オープンは第３ラウンド（Ｒ）が台風により順延され、岡本綾子が４６歳で国内メジャー最年長優勝を飾った。コロナ禍の２０２０年にツアー開幕戦となったアース・モンダミンカップは最終Ｒが悪天候で中止になり翌日へ。２１年の日本女子オープンは第２Ｒが悪天候の中でスタートも選手から「こんな状況ではできない」と声が上がり翌日に順延、月曜日に最終Ｒ。２４年アース・モンダミンカップは悪天候による順延が続き月曜決着になった。