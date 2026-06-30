NY株式29日（NY時間15:22）（日本時間04:22）
ダウ平均　　　52199.61（+323.50　+0.62%）
ナスダック　　　25817.59（+519.97　+2.06%）
CME日経平均先物　70800（大証終比：+1020　+1.44%）

欧州株式29日終値
英FT100　 10484.22（-23.80　-0.23%）
独DAX　 24626.89（-44.33　-0.18%）
仏CAC40　 8367.33（-17.54　-0.21%）

米国債利回り
2年債　 　4.105（+0.012）
10年債　 　4.374（+0.006）
30年債　 　4.858（-0.006）
期待インフレ率　 　2.221（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.857（+0.006）
英　国　　4.716（-0.015）
カナダ　　3.375（-0.011）
豪　州　　4.748（+0.030）
日　本　　2.632（+0.027）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.43（+1.20　+1.73%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4025.00（-71.30　-1.74%）

ビットコイン（ドル）
60256.92（+684.95　+1.15%）
（円建・参考値）
975万8608円（+110928　+1.15%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ