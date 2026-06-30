ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３２３ドル高 シカゴ日経平均先物は７万８００円
NY株式29日（NY時間15:22）（日本時間04:22）
ダウ平均 52199.61（+323.50 +0.62%）
ナスダック 25817.59（+519.97 +2.06%）
CME日経平均先物 70800（大証終比：+1020 +1.44%）
欧州株式29日終値
英FT100 10484.22（-23.80 -0.23%）
独DAX 24626.89（-44.33 -0.18%）
仏CAC40 8367.33（-17.54 -0.21%）
米国債利回り
2年債 4.105（+0.012）
10年債 4.374（+0.006）
30年債 4.858（-0.006）
期待インフレ率 2.221（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（+0.006）
英 国 4.716（-0.015）
カナダ 3.375（-0.011）
豪 州 4.748（+0.030）
日 本 2.632（+0.027）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.43（+1.20 +1.73%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4025.00（-71.30 -1.74%）
ビットコイン（ドル）
60256.92（+684.95 +1.15%）
（円建・参考値）
975万8608円（+110928 +1.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 52199.61（+323.50 +0.62%）
ナスダック 25817.59（+519.97 +2.06%）
CME日経平均先物 70800（大証終比：+1020 +1.44%）
欧州株式29日終値
英FT100 10484.22（-23.80 -0.23%）
独DAX 24626.89（-44.33 -0.18%）
仏CAC40 8367.33（-17.54 -0.21%）
米国債利回り
2年債 4.105（+0.012）
10年債 4.374（+0.006）
30年債 4.858（-0.006）
期待インフレ率 2.221（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（+0.006）
英 国 4.716（-0.015）
カナダ 3.375（-0.011）
豪 州 4.748（+0.030）
日 本 2.632（+0.027）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.43（+1.20 +1.73%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4025.00（-71.30 -1.74%）
ビットコイン（ドル）
60256.92（+684.95 +1.15%）
（円建・参考値）
975万8608円（+110928 +1.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ