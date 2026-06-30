北中米ワールドカップ

サッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。前半29分、日本は佐野海舟が先制ゴール。後半に追いつかれ、同アディショナルタイム（AT）に逆転された。試合後、ボールロストから失点を招いた田中碧は落胆。そこへ寄り添った人物に反響が広がっている。

日本は前半29分、中盤でインターセプトした佐野がそのままスルスルとドリブルで持ち上がると、ペナルティーエリア手前から右足一閃。ボール奪取後、およそ30メートルを駆け上がり放った一撃がゴール左へ決まった。

だがここから王国の反撃を受け、後半11分、ブラジルはクロスにカゼミーロが頭で合わせて同点ゴール。その後も勢いづいたブラジルの攻めに日本が耐え忍ぶ時間帯が続いた。すると同AT5分、マルティネッリに痛恨の逆転弾を許した。試合はそのまま終了した。

左サイドでボールを失い、ブラジルの決勝点に関与してしまった田中は試合後、悲壮感を露わに。そこへ寄り添ったのはブラジルの27歳クーニャだった。何やら言葉をかけ励まし、最後は体を引き寄せて抱擁していた。

地上波中継でも映った場面。日本MFに寄り添った行動に、ネット上のファンからは「クーニャが田中励ましてて泣いた」「慰めるクーニャが優しい」「クーニャが田中碧を慰めてるのがいいシーンだった」「クーニャありがとう」「碧にずっと声かけてるクーニャ、あいつ良い奴すぎるな」などの声が広がり、熱い視線が注がれていた。



（THE ANSWER編集部）