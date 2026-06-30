◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 ブラジル 2―1 日本（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦は29日（日本時間30日）に行われ、歴代最多5度の優勝を誇る“王国”ブラジル（FIFAランク5位）が日本（同17位）に2―1と逆転勝ち。1―1と同点に追いついて迎えた後半アディショナルタイム、FWガブリエル・マルチネリ（25＝アーセナル）が決勝弾を決め16強進出に貢献した。

24年ぶりの王座奪回へ無敗で決勝トーナメントに勝ち進んできた“サッカー王国”はFWラフィーニャ（バルセロナ）が引き続き負傷欠場。FWビニシウス、MFパケタ（フラメンゴ）、DFマルキーニョス（パリSG）、FWクニャ（マンチェスターU）ら前回スコットランド戦と全く同じ先発メンバーを選択。第3戦途中出場したFWネイマール（サントス）は、ベンチスタートとなった。

試合は立ち上がりから攻勢を仕掛けるも前半29分、DFダニーロ（ボタフォゴ）の中盤でのパスをカットされるとMF佐野海（マインツ）に鮮やかなミドルシュートを決められ失点。MFカゼミロ（マンチェスターU）もMF佐野海のドリブル突破を止められず先制を許した。

リードを許したまま前半を終えると後半頭から負傷したMFパケタ（フラメンゴ）に代わってFWエンドリッキ（リヨン）を投入。クロスボールから立て続けにチャンスを迎えると後半11分、DFガブリエル（アーセナル）の左からのクロスをファーサイドのMFカゼミロが頭で叩き込み同点に追いついた。

その後も攻め立てると同アディショナルタイム、途中出場のFWマルチネリが逆転ゴール。終了間際の劇的弾でスタジアムは歓喜。王国の底力を見せ16強進出を決めた。