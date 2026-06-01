まるスティックアイカラー2026年8月20日(木)！ ハーバー研究所「グラデシャドウスティック」

記事ポイント ハーバー研究所の3色ブラウンスティック型アイカラー2026年8月20日から数量限定発売スクワラン配合でツヤ感ある目元を演出 ハーバー研究所の3色ブラウンスティック型アイカラー2026年8月20日から数量限定発売スクワラン配合でツヤ感ある目元を演出

ハーバー研究所から、スティック型アイカラー「グラデシャドウスティック」が発売されます。

濃淡3色のブラウンが1本になった、数量限定のアイカラーです。

2026年8月20日(木)より、通信販売および全国のショップハーバーで販売されます。

ハーバー研究所「グラデシャドウスティック」

商品名：グラデシャドウスティック価格：2,200円(税込)発売日：2026年8月20日(木)販売場所：通信販売、全国のショップハーバー販売形態：数量限定オンラインショップ：11：00頃更新予定注意事項：一部ショップハーバーでは入荷が遅れる場合があります

「グラデシャドウスティック」は、ライトブラウン、ミディアムブラウン、ダークブラウンの3色が1本になったスティックタイプのアイカラーです。

まぶたに沿って滑らせるように塗るだけで、3色のアイカラーを重ねたようなグラデーションメイクが楽しめます。

チップやブラシなども不要で、忙しい朝や化粧直しの際に使える時短アイテムです。

保湿成分としてスクワランを配合し、うるおいを与えながらまぶたにしっとり密着します。

微細パール入りで、ほどよいツヤ感と輝きのある華やかな目元を演出できる仕様です。

スティックタイプなのでかさばらず、持ち運びにも便利です。

ライトブラウンからダークブラウンまで重なる3色

ライトブラウン、ミディアムブラウン、ダークブラウンの濃淡3色が、ひと塗りでまぶたにのります。

1色1色塗り重ねたような繊細で美しいグラデーションのアイメイクは、まぶたに沿って滑らせるだけで完成です。

ダークブラウンを下側にして使う設計で、目元に立体感のある印象を添えます。

ブラウンの濃淡がまとまったスティックのため、色を別々に選ぶ手間をかけずにグラデーションメイクへつなげられます。

チップやブラシを使わずに塗れるので、道具を増やさずに目元のメイクを整えられるアイテムです。

忙しい朝はもちろん、化粧直しの際にもスティックをまぶたへ沿わせて使えます。

スクワラン配合でまぶたにしっとり密着

保湿成分のスクワランが配合され、うるおいを与えながらまぶたにしっとり密着します。

繊細な目元にもやさしく、まぶたの乾燥ダメージをケアできる処方です。

スティックを滑らせて色をのせたあとも、目元にしっとりした感触を重ねられます。

微細パール入りのため、ブラウンのグラデーションにほどよいツヤ感と輝きが加わります。

立体感のある印象的な目元と、華やかな目元の演出を1本でまとめられるアイカラーです。

ハーバーのミネラルカラー(無機顔料)として展開されます。

3色の向きを合わせてまぶたに沿わせる使い方

繰り出し幅：3〜4mmほど向き：一番濃い色のダークブラウンが下側塗布方向：目尻から目頭仕上げ：最後に軽く指で押さえる

目尻から目頭に向かって、まぶたの丸みに沿うように塗布する使い方です。

最後に軽く指で押さえると、よりきれいに仕上がります。

断面で3色の並びが分かるため、ダークブラウンを下側にする向きを合わせて使えます。

まぶたの丸みに沿わせる使い方により、濃淡3色を一度に目元へ重ねられる仕様です。

塗ったあとに指で軽く押さえる工程まで含めて、スティック型アイカラーの仕上げ方が示されています。

数量限定で通信販売とショップハーバーに登場

「グラデシャドウスティック」は、2026年8月20日(木)から数量限定で発売されます。

販売場所は通信販売と全国のショップハーバーです。

オンラインショップは11：00頃更新予定で、一部ショップハーバーでは入荷が遅れる場合があります。

なくなり次第、終了です。

価格や発売日、販売場所が示されているため、通信販売とショップハーバーのどちらで購入するかを選べます。

数量限定のアイカラーとして、ブラウンのグラデーションメイクに使える1本です。

濃淡3色のブラウンがまぶたに重なり、ひと塗りで立体感のある目元を演出できます。

スクワランのしっとりした密着感と微細パールのツヤ感で、朝のメイクや化粧直しにも使えるスティック型アイカラーです。

ハーバー研究所「グラデシャドウスティック」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「グラデシャドウスティック」はいつ発売されますか？

A. 2026年8月20日(木)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売されます。

オンラインショップは11：00頃更新予定です。

Q. 「グラデシャドウスティック」の価格はいくらですか？

A. 価格は2,200円(税込)です。

数量限定の商品で、なくなり次第、終了となります。

Q. 「グラデシャドウスティック」にはどんな色が入っていますか？

A. ライトブラウン、ミディアムブラウン、ダークブラウンの3色が1本になっています。

まぶたに沿って滑らせるだけで、3色を重ねたようなグラデーションメイクを楽しめます。

Q. 「グラデシャドウスティック」はどのように使いますか？

A. 3〜4mmほど繰り出し、一番濃い色のダークブラウンが下側になるように持ちます。

目尻から目頭に向かってまぶたの丸みに沿うように塗布し、最後に軽く指で押さえます。

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