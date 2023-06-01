■FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦 ブラジル ー 日本（日本時間30日、ヒューストンスタジアム）

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サッカー男子日本代表（FIFAランク18位）は、ブラジル代表（同6位）と対戦。前半29分に日本が先制し1点リードのまま前半を折り返した。

前半立ち上がりからブラジルが激しいプレスを仕掛け、日本ゴールを脅かす。しかし、日本も守護神・鈴木彩艶（23）を中心とした全員守備で対抗しゴールを守った。

前半12分、MF佐野海舟（25）がブラジルのFWヴィニシウス・ジュニオール（25）の足を踏みイエローカードをもらった。気を付けなければいけない展開で、直後の同14分に、今度はブラジルのMFカゼミーロ（34）がゴール前でMF伊藤純也（33）を倒しイエローカード。日本はフリーキックを獲得し、キッカーの鎌田大地（29）が直接ゴールを狙ったが壁に当たってしまう。

ハイドレーションブレイク（飲水タイム）あけ、日本はコーナーキックから今大会2ゴールのFW上田綺世（27）がヘディングシュートを放つが、クロスバーの上。ブラジル相手に一歩も引かない戦いを見せる日本。迎えた同29分、佐野がハーフウェイライン付近でボールを奪うと、自らドリブルで突進。ペナルティーエリア手前から右足を振り抜くと、ボールはゴール左隅に突き刺さった。佐野の代表初ゴールで日本が1点を先制した。

その後もブラジルの猛攻を受けるも日本は1点を死守し、前半1−0で日本リードで折り返した。