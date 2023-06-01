「嘘でしょ？」「予想してなかった」ブラジル戦に臨む森保ジャパン、27歳MFはベンチスタート…「MVPだと思ったけどな？」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド・オブ32でブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF／FW
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
目標に掲げる優勝へ向け、絶対に負けられない一戦。先発メンバーには、上田や堂安ら主力が順当に名を連ねた。
一方、グループステージで存在感を放った田中はベンチスタート。初戦のオランダ戦では出番がなかったものの、以降のチュニジア戦とスウェーデン戦ではフル出場。豊富な運動量と球際の強さで中盤を支え、日本のグループ突破に貢献していた。
27歳のMFがスタメンから外れると、SNS上ではファンから以下のようなあがっている。
「田中碧あの出来でもベンチスタートか」
「嘘でしょ？」
「田中碧じゃないの意外やな」
「田中碧を外したか」
「スウェーデン戦の田中碧はMVPだと思ったけどな？」
「ベンチからは予想してなかった」
「見たかったなぁー」
「田中碧スタメン落ちはセンスない」
「グループステージで田中碧よかったけど、やはりここは鎌田佐野か」
試合は日本時間６月30日の２時キックオフ予定だ。なお、サブメンバーは以下の通り。
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）
５ 長友佑都（FC東京）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF／FW
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
一方、グループステージで存在感を放った田中はベンチスタート。初戦のオランダ戦では出番がなかったものの、以降のチュニジア戦とスウェーデン戦ではフル出場。豊富な運動量と球際の強さで中盤を支え、日本のグループ突破に貢献していた。
27歳のMFがスタメンから外れると、SNS上ではファンから以下のようなあがっている。
「田中碧あの出来でもベンチスタートか」
「嘘でしょ？」
「田中碧じゃないの意外やな」
「田中碧を外したか」
「スウェーデン戦の田中碧はMVPだと思ったけどな？」
「ベンチからは予想してなかった」
「見たかったなぁー」
「田中碧スタメン落ちはセンスない」
「グループステージで田中碧よかったけど、やはりここは鎌田佐野か」
試合は日本時間６月30日の２時キックオフ予定だ。なお、サブメンバーは以下の通り。
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）
５ 長友佑都（FC東京）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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