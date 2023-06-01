ブラジル戦に臨む日本のスタメンが発表された。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米Ｗ杯のラウンド32でブラジル代表と対戦する。

　試合前にスターティングメンバーが発表された。

GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）

MF／FW
10 堂安　律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
 
　このラインナップにSNS上では以下のような声があがった。

「前田スタメン、ナイス」
「イナズマスタメンきたあ」
「佐野冨安スタメンきた」
「めっちゃ前半からガッチガチやん」
「日本ガチメンマジでカッコよすぎる」
「このメンバーなら殴り合いするつもりかな」
「両シャドー爆速キタァ」
「真っ向勝負なスタメンできたな！」
「久保ベンチおる！」

　最多５度のＷ杯優勝を誇る“王国”を相手に、初の世界一を目ざす森保ジャパンはどんな戦いを見せるか。大注目の一戦は日本時間で30日の２時にキックオフ予定だ。なお、控えメンバーは以下のとおり。

GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）

DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉　滉（アヤックス／オランダ）
５ 長友佑都（FC東京）
16 渡辺　剛（フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

MF／FW
６ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
７ 田中　碧（リーズ／イングランド）
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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