「ガチメンマジでカッコよすぎる」「真っ向勝負」いざブラジル戦！ 森保Ｊのスタメンにファン熱狂「久保ベンチおる！」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米Ｗ杯のラウンド32でブラジル代表と対戦する。
試合前にスターティングメンバーが発表された。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF／FW
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
このラインナップにSNS上では以下のような声があがった。
「前田スタメン、ナイス」
「イナズマスタメンきたあ」
「佐野冨安スタメンきた」
「めっちゃ前半からガッチガチやん」
「日本ガチメンマジでカッコよすぎる」
「このメンバーなら殴り合いするつもりかな」
「両シャドー爆速キタァ」
「真っ向勝負なスタメンできたな！」
「久保ベンチおる！」
最多５度のＷ杯優勝を誇る“王国”を相手に、初の世界一を目ざす森保ジャパンはどんな戦いを見せるか。大注目の一戦は日本時間で30日の２時にキックオフ予定だ。なお、控えメンバーは以下のとおり。
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）
５ 長友佑都（FC東京）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
試合前にスターティングメンバーが発表された。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF／FW
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
このラインナップにSNS上では以下のような声があがった。
「イナズマスタメンきたあ」
「佐野冨安スタメンきた」
「めっちゃ前半からガッチガチやん」
「日本ガチメンマジでカッコよすぎる」
「このメンバーなら殴り合いするつもりかな」
「両シャドー爆速キタァ」
「真っ向勝負なスタメンできたな！」
「久保ベンチおる！」
最多５度のＷ杯優勝を誇る“王国”を相手に、初の世界一を目ざす森保ジャパンはどんな戦いを見せるか。大注目の一戦は日本時間で30日の２時にキックオフ予定だ。なお、控えメンバーは以下のとおり。
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）
５ 長友佑都（FC東京）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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