REGZA 65X8900L（65インチ）

Amazonにて、REGZAのテレビがセール価格で販売されている。セール期間は7月13日23時59分まで。

期間中、4K有機ELテレビ「X8900L」シリーズの65インチ、4K液晶テレビ「Z570L」シリーズの55インチがお買い得になっている

期間中は、 なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

REGZA 65X8900L（65インチ）

REGZA専用の高コントラスト低反射有機ELパネルにより、豊かな色彩表現を実現。クリアな高音から重低音まで立体的で迫力のあるサウンドを楽しめる。

REGZA 55Z570L（55インチ）

リアルな映像美が楽しめる高コントラストパネルと、直下型バックライトを搭載。重低音立体音響システムにより、のびやかでクリアな高域再生とパワフルな低音再生を実現する。