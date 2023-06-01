山崎賢人・志尊淳・神尾楓珠「キングダム 魂の決戦」3人の若き将軍「anan」表紙登場 現代でフォーマルな装い・圧倒的オーラまとう
【モデルプレス＝2026/06/30】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）、志尊淳、神尾楓珠が、7月8日発売の「anan」2502号（マガジンハウス）にて表紙を務める。映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）から、3人の若き将軍が登場する。
【写真】映画「キングダム」豪華キャスト16人集結
天下の大将軍を目指す主人公・信役の山崎、冷静な知将・蒙恬（もうてん）役の志尊、強い闘志を秘めた王賁（おうほん）役の神尾。『キングダム 』の世界観を飛び出し、それぞれが現代のフォーマルな装いに身を包んで「anan」の表紙を彩る。
時は春秋戦国時代。主人公・信の大将軍になるという夢、秦王・嬴政（えいせい ）の中華統一の願いを果たすまでの物語を描く人気漫画『キングダム』。その実写化第5弾にして、原作屈指の人気エピソード“合従軍編”を描くのが『キングダム 魂の決戦』だ。本誌では『キングダム』の3人の将がその熱い志を胸に現代にいたら、どう振る舞い、どんな関係だったのだろうと想像を膨らませるグラビアを披露する。
全9ページというボリュームの映画『キングダム』特集。フォーマルな衣装に身を包んだ3人が、クールに、そして艶やかにポーズを決めていく。また、3人が肩を組み、微笑む姿からは、これから大将軍への道を駆け上ろうとしている、信、蒙恬、王賁の姿が脳裏に浮かぶ。その、凛々しく、内側からあふれる圧倒的なオーラをまとった。インタビューでは、年の近い3人が、この作品にかけた想いや、背負っているもの、そして、仲睦まじい様子が素直な言葉で語られている。さらに、過去の全作品を振り返るページを読めば、『キングダム』初心者も『キングダム 魂の決戦』を楽しめるようになっている。（modelpress編集部）
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◆映画「キングダム」3人の将、フォーマルな装い
天下の大将軍を目指す主人公・信役の山崎、冷静な知将・蒙恬（もうてん）役の志尊、強い闘志を秘めた王賁（おうほん）役の神尾。『キングダム 』の世界観を飛び出し、それぞれが現代のフォーマルな装いに身を包んで「anan」の表紙を彩る。
◆山崎賢人・志尊淳・神尾楓珠のインタビューも
全9ページというボリュームの映画『キングダム』特集。フォーマルな衣装に身を包んだ3人が、クールに、そして艶やかにポーズを決めていく。また、3人が肩を組み、微笑む姿からは、これから大将軍への道を駆け上ろうとしている、信、蒙恬、王賁の姿が脳裏に浮かぶ。その、凛々しく、内側からあふれる圧倒的なオーラをまとった。インタビューでは、年の近い3人が、この作品にかけた想いや、背負っているもの、そして、仲睦まじい様子が素直な言葉で語られている。さらに、過去の全作品を振り返るページを読めば、『キングダム』初心者も『キングダム 魂の決戦』を楽しめるようになっている。（modelpress編集部）
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