記事ポイント 木目調のカフェ風空間で、高齢者が前向きに通えるデイサービスを展開午前・午後各約3時間半の半日型サービスで、無理なく通所できる設計全国27店舗を展開中、2026年も新規開設を予定 木目調のカフェ風空間で、高齢者が前向きに通えるデイサービスを展開午前・午後各約3時間半の半日型サービスで、無理なく通所できる設計全国27店舗を展開中、2026年も新規開設を予定

HLCは、リハビリ特化型デイサービス「ソレイルミナーレ」「リハてらす」を展開するフランチャイズ本部として、高齢者が前向きに通える空間づくりに取り組んでいます。

現在は両ブランドあわせて全国27店舗を構え、2026年も新規開設を予定しています。

「ソレイルミナーレ」

展開店舗数：全国27店舗（ソレイルミナーレ18店舗・リハてらす9店舗、2026年6月現在）サービス形態：リハビリ特化型通所介護（半日型）2026年も新規開設を予定

ソレイルミナーレは、「幸せな人生を創造する会社」を経営理念に掲げるHLCが展開するリハビリ特化型デイサービスです。

HLCは神奈川県横浜市を拠点に、カフェ風の空間設計と半日型サービスという独自コンセプトで多店舗展開を進めています。

従来のデイサービスに対して通所に前向きになれない高齢者は少なくありません。

長く自立して過ごしてきた方の気持ちや、退職後に地域との関わりが変化することなど、さまざまな要因がその背景にあるとされています。

厚生労働省や各自治体の資料では、介護予防や生活機能の維持には外出して体を動かす機会を持ち続けることが重要とされており、高齢者が前向きに通えるきっかけづくりは地域の介護予防における共通のテーマです。

足を運びたくなる空間設計

ソレイルミナーレは、木目調の内装とカフェのようなおしゃれな雰囲気にこだわった空間設計が特長です。

落ち着いて過ごせる環境が、利用者の気持ちを前向きにする雰囲気を生み出しています。

各店舗は、コンビニ跡地・不動産会社跡地・クリニック跡地など多様な物件を活用しながら、それぞれの立地に合わせた居心地のよい空間づくりを進めています。

画一的な施設ではなく、地域に溶け込んだ雰囲気が各店舗の個性です。

半日型サービスと個別対応の仕組み

ソレイルミナーレは、午前・午後それぞれ約3時間半の半日型サービスが基本です。

長時間の通所に負担を感じる方や、日中の時間を有効に使いたい方でも利用できます。

機能訓練指導員等による個別リハビリも用意されており、椅子に座ったまま入浴できる設備も導入しています。

利用者一人ひとりの状態に合わせた対応が、通所のハードルを下げています。

運動・リハビリに重点を置いたプログラムにより、生活機能の維持・向上を支援します。

体を動かす機会を日常に取り入れやすい形で提供していることが、このサービスの核にあります。

27店舗の展開と地域での役割

ソレイルミナーレ・リハてらすは現在あわせて全国27店舗を展開しています。

2026年も新規開設を予定しており、住み慣れた地域での自立した生活を支える通所介護の選択肢として、着実に広がりを見せています。

HLCはフランチャイズ本部として加盟店支援やコンサルティングも手がけており、直営店で積み上げたノウハウを各地域の加盟店へ展開する体制があります。

地域に根ざした介護サービスの提供を支える、重要な仕組みです。

カフェのような落ち着いた空間で、利用者が自分のペースでリハビリに向き合える環境が整っています。

半日型で無理なく通えるため、デイサービスへの一歩を踏み出しやすい選択肢です。

「ソレイルミナーレ」の紹介でした。

よくある質問

Q. ソレイルミナーレのサービス時間はどのくらいですか？

A. 午前・午後それぞれ約3時間半の半日型サービスを基本としています。

長時間の通所に負担を感じる方でも利用しやすい設計です。

Q. 個別リハビリや入浴サービスはありますか？

A. 機能訓練指導員等による個別リハビリがあります。

また、椅子に座ったまま入浴できる設備も導入しており、利用者の状態に合わせたサービスを提供しています。

Q. 現在何店舗展開していますか？

A. ソレイルミナーレ18店舗・リハてらす9店舗の合計27店舗を全国で展開しています（2026年6月現在）。

2026年も新規開設を予定しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 木目調カフェ空間で通いたくなるデイサービス！ 「ソレイルミナーレ」 appeared first on Dtimes.