2ヶ月で9拠点を増やした放課後等デイサービス！ リーフラス「LEIF」「FLEI」「ILFE」

記事ポイント 2ヶ月で9事業所新設し全国29拠点体制へ拡大（前年比145%）新ブランド「FLEI」「ILFE」でスポーツ×学習支援を多角化発達特性のある子の自己肯定感を育むスポーツ療育を全国展開 2ヶ月で9事業所新設し全国29拠点体制へ拡大（前年比145%）新ブランド「FLEI」「ILFE」でスポーツ×学習支援を多角化発達特性のある子の自己肯定感を育むスポーツ療育を全国展開

リーフラスは、発達に特性のある子どもたちへスポーツ療育を提供する放課後等デイサービス「LEIF(リーフ)」をはじめとする療育事業を全国に展開しています。

2026年4月・5月の2ヶ月間で新たに9事業所を開設し、前年比145%となる全国計29事業所体制へと拡大しました。

宮城エリアでの事業譲受により、運動学習支援の「FLEI(フレイ)」と自立学習支援の「ILFE(イルフェ)」という2つの新ブランドが加わり、スポーツから学習支援まで一貫したサポートが受けられる体制が整っています。

リーフラス「LEIF」「FLEI」「ILFE」

事業所数：全国29事業所拡大時期：2026年4月・5月（前年比145%、＋9拠点）拡大手法：既存サービス拡大（オーガニック成長）＋宮城エリア事業譲受（M&A）見学・体験：随時受付中

リーフラスは2019年より、チームスポーツである「サッカー」をメインとした放課後等デイサービス「LEIF」を運営しています。

発達に特性のある子どもたちが自己肯定感を育み、社会でたくましく生きていく力を身につけることをめざした独自のスポーツ療育が特徴で、子ども向けスポーツスクール事業を長年手がけてきたリーフラスのノウハウが療育の現場に活かされています。

2026年の新展開では、既存の「LEIF」に加えて「FLEI(フレイ)」と「ILFE(イルフェ)」という2つの新ブランドが誕生しました。

スポーツ単独の支援から、スポーツと学習を掛け合わせた複合支援へと幅が広がり、一人ひとりの特性に合わせた一気通貫のサポートが実現しています。

既存サービスの拡大（オーガニック成長）と宮城エリアでのM&A（インオーガニック成長）のシナジーによって、今期わずか2ヶ月で9事業所が新たに加わりました。

全国29事業所という体制で、多様な特性を持つ子どもたちに寄り添う支援の場が着実に広がっています。

心・体・社会性を育むスポーツ療育

「LEIF」のスポーツ療育では、サッカーのトライ&エラーを通じて協調性ややり抜く力を育みます。

失敗を繰り返しながら仲間と一緒にゴールをめざすサッカーの特性が、発達に特性のある子どもたちの心・体・社会性の成長に直接作用しています。

保護者からは「失敗しても泣かずに挑戦できるようになった」「家でも自分から挨拶をするようになった」という声が届いています。

スポーツの場で積み重ねた小さな「できた！」が、日常生活での行動変化として現れています。

発達に特性のある子どもたちが安心して挑戦し、成功体験を積める居場所は社会に不足しています。

「LEIF」は2019年の開始以来、自己肯定感を育む居場所として、子どもたちの「ココロの体力」を育てる支援を続けてきました。

運動学習支援の「FLEI(フレイ)」

「FLEI(フレイ)」は、身体を動かしながら考える経験を積み重ねることで思考の柔軟性を育み、机上の学習へとスムーズにつなげる児童発達支援・放課後等デイサービスです。

体を動かすことと頭を使うことを組み合わせた支援で、他者や社会と健やかにつながる力を養います。

「ILFE(イルフェ)」は、社会で生き抜く実践的なスキル（ライフスキル）を習得し、自らの意思で未来を選択する力を養う放課後等デイサービスです。

深い対話を通じて、自分の「得意」を仕事につなげるための戦略的な思考が身につきます。

従来の「スポーツ」に「学習」の専門的なアプローチを掛け合わせることで、一人ひとりの特性に合わせた支援が実現しています。

「LEIF」「FLEI」「ILFE」の3ブランドが揃い、多様な特性を持つ子どもたちへの支援の選択肢が広がっています。

各事業所では随時、見学・体験を受け付けており、子どもの特性や家族の要望をふまえた最適な支援プランが提案されます。

スタッフが子どもたちの小さな「できた！」を一緒に喜びながら、笑顔を引き出す支援を行っています。

「失敗しても泣かずに挑戦できるようになった」という保護者の言葉が示すように、スポーツ療育での経験が子どもたちの日常に根づいていきます。

「LEIF」「FLEI」「ILFE」の3つのアプローチで、それぞれの特性に合った方法で自己肯定感を育む場が全国29事業所に広がっています。

リーフラス「LEIF」「FLEI」「ILFE」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「LEIF」「FLEI」「ILFE」の3サービスはどう違いますか？

A. 「LEIF(リーフ)」はサッカーをメインとしたスポーツ療育、「FLEI(フレイ)」は身体を動かしながら学習へつなげる運動学習支援、「ILFE(イルフェ)」は社会で生き抜く実践的なスキル（ライフスキル）を習得する自立学習支援です。

いずれも発達に特性のある子どもたちを対象とした放課後等デイサービスです。

Q. 今期の事業所数はどれくらい増えましたか？

A. 2026年4月・5月の2ヶ月間で新たに9事業所を開設し、全国計29事業所体制となりました。

前年比145%の拡大で、宮城エリアでの事業譲受によるM&Aと既存サービスのオーガニック成長のシナジーによって実現しています。

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