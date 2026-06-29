『音楽の日2026』DOMOTO、キンプリ、M！LKら出演第2弾、恒例のダンス企画チーム発表
7月18日14時から8時間にわたって放送される大型音楽特番『音楽の日2026』（TBS系）より、出演アーティスト第2弾となる22組が発表された。
【写真】BE：FIRST・SOTA＆SHUNTO＆RYUHEI、坂道グループ選抜も！ 「DREAM ダンス」チーム＆メンバー
16回目となる今回のテーマは「こえる。きこえる。」。東日本大震災から15年。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。
このたび、第2弾と出演アーティスト22組が発表された。
IMP.、あいみょん、WEST.、AKB48、岡本真夜、Kis‐My‐Ft2、King ＆ Prince、郷ひろみ、島津亜矢、島袋寛子、DA PUMP、超特急、TRF、DOMOTO、Travis Japan、新浜レオン、乃木坂46、BE：FIRST、ピコ太郎、日向坂46、FUNKY MONKEY BABY’S、M！LK（※50音順）が出演する。
1アーティストにつき10分間という、通常の“テレビサイズ”を超える長尺パフォーマンスを、スタジオに集まったファンと共に作り上げる新企画「こえろ赤坂！とどけ日本中！赤坂超ライブ」を実施。第1弾の参加アーティストとして、WEST.、FRUITS ZIPPER、M！LKが決定。3組が、すべてをこえるチカラになる“限界突破”のライブを披露する。
ミリオンを達成し、誰もが口にした大ヒット曲を「ミリオン超えメドレー」で大人気アーティストたちがパフォーマンス。参加アーティストは、AKB48、＆TEAM、岡本真夜、島袋寛子、TRF、DOMOTO、乃木坂46（※50音順）。
また、『音楽の日』の代名詞とも言える大合唱企画では、日本中の背中を押す名曲、HIPPY「君に捧げる応援歌」を、7月18日の生放送当日に共に歌う参加者を募集。応募方法の詳細は、番組公式サイトにて。
そして、毎年、事務所・グループの垣根を越えた夢のコラボレーションが話題となっている恒例のダンス企画「DREAM ダンス」では、「限界をこえる」をテーマに、各事務所の精鋭たちが一同に集結し、超DREAM TEAMを結成する。
「時代を越える」オープニングダンスから始まり、s＊＊t kingzプロデュースによる「限界をこえる」パフォーマンス、そして「過去を超える！」日本のダンス界を牽引してきたレジェンドパフォーマーも集結し、ハーフタイムショーを盛り上げる。各チーム／メンバーは以下の通り
■LDH 選抜チーム
中務裕太（GENERATIONS）／小森隼（GENERATIONS）／陣（THE RAMPAGE）／岩谷翔吾（THE RAMPAGE）／浦川翔平（THE RAMPAGE）／松井利樹（BALLISTIK BOYZ）／砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）／JIMMY（PSYCHIC FEVER)／小波津志（PSYCHIC FEVER)／SHOW（THE JET BOY BANGERZ）／TAKUMI（THE JET BOY BANGERZ)／
HINATA（THE JET BOY BANGERZ）／TAKI（THE JET BOY BANGERZ）
■坂道グループ 選抜チーム
岩本蓮加（乃木坂46）／一ノ瀬美空（乃木坂46）／瀬戸口心月（乃木坂46）／小島凪紗（櫻坂46）／谷口愛季（櫻坂46）／山下瞳月（櫻坂46）／金村美玖（日向坂46）／小西夏菜実（日向坂46）／渡辺莉奈（日向坂46）
■スターダスト 選抜チーム
ユーキ（超特急）／マサヒロ（超特急）／EIKU（ONE N’ ONLY）／HAYATO（ONE N’ ONLY）／FUMINORI（BUDDiiS）／FUMIYA（BUDDiiS）
■STARTO ENTERTAINMENT 選抜チーム
千賀健永（Kis‐My‐Ft2）／宮近海斗（Travis Japan）／中村海人（Travis Japan）／七五三掛龍也（Travis Japan）／松倉海斗（Travis Japan）
■BMSG選抜チーム
SOTA（BE：FIRST）／SHUNTO（BE：FIRST）／RYUHEI（BE：FIRST）／RAN（MAZZEL）／SEITO（MAZZEL）／RYUKI（MAZZEL）／TAKUTO（MAZZEL）／TAIKI（STARGLOW）／Aile The Shota
■ライジングプロダクション選抜チーム
YORI（DA PUMP）／TOMO（DA PUMP）／KIMI（DA PUMP）／U‐YEAH（DA PUMP）／NANA（MAX）／LINA（MAX）／谷内伸也（Lead）／小池成（プラチナボーイズ）／輝叶
■レジェンドチームSAM（TRF）／ETSU（TRF）／CHIHARU（TRF）／EXILE 松本利夫／EXILE USA／EXILE MAKIDAI
ほか
各チームのパフォーマンス楽曲の詳細は後日発表。
『音楽の日2026』は、TBS系にて7月18日14時放送。
【写真】BE：FIRST・SOTA＆SHUNTO＆RYUHEI、坂道グループ選抜も！ 「DREAM ダンス」チーム＆メンバー
16回目となる今回のテーマは「こえる。きこえる。」。東日本大震災から15年。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。
IMP.、あいみょん、WEST.、AKB48、岡本真夜、Kis‐My‐Ft2、King ＆ Prince、郷ひろみ、島津亜矢、島袋寛子、DA PUMP、超特急、TRF、DOMOTO、Travis Japan、新浜レオン、乃木坂46、BE：FIRST、ピコ太郎、日向坂46、FUNKY MONKEY BABY’S、M！LK（※50音順）が出演する。
1アーティストにつき10分間という、通常の“テレビサイズ”を超える長尺パフォーマンスを、スタジオに集まったファンと共に作り上げる新企画「こえろ赤坂！とどけ日本中！赤坂超ライブ」を実施。第1弾の参加アーティストとして、WEST.、FRUITS ZIPPER、M！LKが決定。3組が、すべてをこえるチカラになる“限界突破”のライブを披露する。
ミリオンを達成し、誰もが口にした大ヒット曲を「ミリオン超えメドレー」で大人気アーティストたちがパフォーマンス。参加アーティストは、AKB48、＆TEAM、岡本真夜、島袋寛子、TRF、DOMOTO、乃木坂46（※50音順）。
また、『音楽の日』の代名詞とも言える大合唱企画では、日本中の背中を押す名曲、HIPPY「君に捧げる応援歌」を、7月18日の生放送当日に共に歌う参加者を募集。応募方法の詳細は、番組公式サイトにて。
そして、毎年、事務所・グループの垣根を越えた夢のコラボレーションが話題となっている恒例のダンス企画「DREAM ダンス」では、「限界をこえる」をテーマに、各事務所の精鋭たちが一同に集結し、超DREAM TEAMを結成する。
「時代を越える」オープニングダンスから始まり、s＊＊t kingzプロデュースによる「限界をこえる」パフォーマンス、そして「過去を超える！」日本のダンス界を牽引してきたレジェンドパフォーマーも集結し、ハーフタイムショーを盛り上げる。各チーム／メンバーは以下の通り
■LDH 選抜チーム
中務裕太（GENERATIONS）／小森隼（GENERATIONS）／陣（THE RAMPAGE）／岩谷翔吾（THE RAMPAGE）／浦川翔平（THE RAMPAGE）／松井利樹（BALLISTIK BOYZ）／砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）／JIMMY（PSYCHIC FEVER)／小波津志（PSYCHIC FEVER)／SHOW（THE JET BOY BANGERZ）／TAKUMI（THE JET BOY BANGERZ)／
HINATA（THE JET BOY BANGERZ）／TAKI（THE JET BOY BANGERZ）
■坂道グループ 選抜チーム
岩本蓮加（乃木坂46）／一ノ瀬美空（乃木坂46）／瀬戸口心月（乃木坂46）／小島凪紗（櫻坂46）／谷口愛季（櫻坂46）／山下瞳月（櫻坂46）／金村美玖（日向坂46）／小西夏菜実（日向坂46）／渡辺莉奈（日向坂46）
■スターダスト 選抜チーム
ユーキ（超特急）／マサヒロ（超特急）／EIKU（ONE N’ ONLY）／HAYATO（ONE N’ ONLY）／FUMINORI（BUDDiiS）／FUMIYA（BUDDiiS）
■STARTO ENTERTAINMENT 選抜チーム
千賀健永（Kis‐My‐Ft2）／宮近海斗（Travis Japan）／中村海人（Travis Japan）／七五三掛龍也（Travis Japan）／松倉海斗（Travis Japan）
■BMSG選抜チーム
SOTA（BE：FIRST）／SHUNTO（BE：FIRST）／RYUHEI（BE：FIRST）／RAN（MAZZEL）／SEITO（MAZZEL）／RYUKI（MAZZEL）／TAKUTO（MAZZEL）／TAIKI（STARGLOW）／Aile The Shota
■ライジングプロダクション選抜チーム
YORI（DA PUMP）／TOMO（DA PUMP）／KIMI（DA PUMP）／U‐YEAH（DA PUMP）／NANA（MAX）／LINA（MAX）／谷内伸也（Lead）／小池成（プラチナボーイズ）／輝叶
■レジェンドチームSAM（TRF）／ETSU（TRF）／CHIHARU（TRF）／EXILE 松本利夫／EXILE USA／EXILE MAKIDAI
ほか
各チームのパフォーマンス楽曲の詳細は後日発表。
『音楽の日2026』は、TBS系にて7月18日14時放送。