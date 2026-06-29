【入場無料】工場見学や企業ミュージアムへ！シニア向け「大人の社会科見学」関西編・4選
定年退職後、「せっかく自由な時間ができたのに行く場所がない」「毎日同じことの繰り返しで少し退屈」と感じる方もいるのではないでしょうか。そんな方におすすめしたいのが、入場無料で楽しめる「大人の社会科見学」です。
工場見学や企業ミュージアムは、普段何気なく使っている商品がどのように作られているのかを学べるだけでなく、懐かしい展示や歴史にも触れられる人気スポット。今回は、関西エリアにある無料で楽しめる工場見学や企業ミュージアムをご紹介します。
創業から現在までの歴史や、自動車技術の進化について学ぶことができます。昔懐かしい車両の展示もあり、車好きのシニアにはおすすめです。
【見学できる日】
・毎週土曜日のみ
※ゴールデンウイーク、夏季休暇、年末年始は休館
参照：ヒューモビリティワールド 施設見学 ダイハツ工業株式会社 企業情報サイト
創業者・安藤百福氏の発想力や挑戦の軌跡に触れることができ、「人生100年時代」を前向きに楽しむヒントが見つかるかもしれません。歴代のカップヌードルやチキンラーメンの展示もあり、懐かしさを感じながら見学できます。入館は無料ですが、一部体験コーナーは有料です。
【休館日】
・火曜日、年末年始
※火曜日が祝日の場合や特別休館日は変更となる場合があります
事前に公式Webサイトをご確認ください。
参照：カップヌードルミュージアム 大阪池田
カカオ豆からチョコレートができるまでの工程や、チョコレートの歴史について学ぶことができます。また、「きのこの山」や「たけのこの里」シリーズの製造工程を見ることができるのも魅力です。
チョコレートの健康効果やカカオの産地についても紹介されており、大人の学びの場としても楽しめます。見学は無料ですが、個人見学はWeb予約制となっています。
【休館日】
・土曜日・日曜日
＜7〜9月は以下もお休み＞
・7月：20日（月）
・8月：10日（月）〜14日（金）
・9月：21日（月）〜22日（火）
見学日程は予約時に公式Webサイトでご確認ください。
参照：明治なるほどファクトリー大阪（高槻市）株式会社 明治
お菓子の製造工程だけでなく、創業者の歴史やグリコのおまけ文化なども紹介されています。懐かしいパッケージ展示もあり、「子どもの頃によく食べたな」と思い出に浸れるのも魅力です。大人も十分楽しめる人気スポットです。入館は無料ですが、一部体験コーナーは有料となります。
【見学できる日】
・完全予約制（公式Webサイトで事前予約が必要）
※開催日は月ごとに異なります
参照：＜工場見学＞グリコピア神戸（兵庫） 【公式】江崎グリコ
●大阪市（敬老優待乗車証）
大阪市に住所のある満70歳以上の方は、「敬老優待乗車証」を利用できます。対象の地下鉄やバスを1回50円で利用できるため、工場見学や街歩きなどのお出掛けにも役立ちます。
参照：大阪市：70歳になったら敬老優待乗車証（敬老パス）が利用できます
●神戸市（敬老優待乗車証）
神戸市に住所のある満70歳以上の方は、「敬老優待乗車証（敬老パス）」を利用できます。対象の市バスや地下鉄などを小児料金で利用できるため、少し遠くの見学施設へ出掛ける際にも便利です。
参照：神戸市：敬老優待乗車証（敬老パス）
こうした制度を活用すれば、交通費を気にせず外出できます。対象となる方は、忘れずに申請しておきましょう。
少し郊外まで足を延ばすことになる場合もありますが、その移動時間も楽しみの1つ。定年後の自由な時間を活かして、知的好奇心を満たすお出掛けを企画してみてはいかがでしょうか。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
工場見学や企業ミュージアムは、普段何気なく使っている商品がどのように作られているのかを学べるだけでなく、懐かしい展示や歴史にも触れられる人気スポット。今回は、関西エリアにある無料で楽しめる工場見学や企業ミュージアムをご紹介します。
ダイハツ史料展示館「ヒューモビリティワールド」（大阪府池田市）自動車メーカー・ダイハツの企業ミュージアムです。
創業から現在までの歴史や、自動車技術の進化について学ぶことができます。昔懐かしい車両の展示もあり、車好きのシニアにはおすすめです。
【見学できる日】
・毎週土曜日のみ
※ゴールデンウイーク、夏季休暇、年末年始は休館
参照：ヒューモビリティワールド 施設見学 ダイハツ工業株式会社 企業情報サイト
カップヌードルミュージアム大阪池田（大阪府池田市）世界初のインスタントラーメン誕生の歴史を学べる施設です。
創業者・安藤百福氏の発想力や挑戦の軌跡に触れることができ、「人生100年時代」を前向きに楽しむヒントが見つかるかもしれません。歴代のカップヌードルやチキンラーメンの展示もあり、懐かしさを感じながら見学できます。入館は無料ですが、一部体験コーナーは有料です。
【休館日】
・火曜日、年末年始
※火曜日が祝日の場合や特別休館日は変更となる場合があります
事前に公式Webサイトをご確認ください。
参照：カップヌードルミュージアム 大阪池田
明治なるほどファクトリー大阪（大阪府高槻市）チョコレート好きに人気の工場見学施設です。
カカオ豆からチョコレートができるまでの工程や、チョコレートの歴史について学ぶことができます。また、「きのこの山」や「たけのこの里」シリーズの製造工程を見ることができるのも魅力です。
チョコレートの健康効果やカカオの産地についても紹介されており、大人の学びの場としても楽しめます。見学は無料ですが、個人見学はWeb予約制となっています。
【休館日】
・土曜日・日曜日
＜7〜9月は以下もお休み＞
・7月：20日（月）
・8月：10日（月）〜14日（金）
・9月：21日（月）〜22日（火）
見学日程は予約時に公式Webサイトでご確認ください。
参照：明治なるほどファクトリー大阪（高槻市）株式会社 明治
グリコピア神戸（兵庫県神戸市）ポッキーやプリッツなどで知られる江崎グリコの工場見学施設です。
お菓子の製造工程だけでなく、創業者の歴史やグリコのおまけ文化なども紹介されています。懐かしいパッケージ展示もあり、「子どもの頃によく食べたな」と思い出に浸れるのも魅力です。大人も十分楽しめる人気スポットです。入館は無料ですが、一部体験コーナーは有料となります。
【見学できる日】
・完全予約制（公式Webサイトで事前予約が必要）
※開催日は月ごとに異なります
参照：＜工場見学＞グリコピア神戸（兵庫） 【公式】江崎グリコ
シニアならではの助成制度を申請しよう交通費を抑えながら外出の機会を増やせる、シニア世代ならではの制度をご紹介します。
●大阪市（敬老優待乗車証）
大阪市に住所のある満70歳以上の方は、「敬老優待乗車証」を利用できます。対象の地下鉄やバスを1回50円で利用できるため、工場見学や街歩きなどのお出掛けにも役立ちます。
参照：大阪市：70歳になったら敬老優待乗車証（敬老パス）が利用できます
●神戸市（敬老優待乗車証）
神戸市に住所のある満70歳以上の方は、「敬老優待乗車証（敬老パス）」を利用できます。対象の市バスや地下鉄などを小児料金で利用できるため、少し遠くの見学施設へ出掛ける際にも便利です。
参照：神戸市：敬老優待乗車証（敬老パス）
こうした制度を活用すれば、交通費を気にせず外出できます。対象となる方は、忘れずに申請しておきましょう。
シニア世代だけの「大人の遠足」を楽しもう工場見学や企業ミュージアムは、普段何気なく利用している商品やサービスの裏側を知ることができる、大人ならではの学びの場です。
少し郊外まで足を延ばすことになる場合もありますが、その移動時間も楽しみの1つ。定年後の自由な時間を活かして、知的好奇心を満たすお出掛けを企画してみてはいかがでしょうか。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)