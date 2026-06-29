「若すぎる」杉田かおる、武田鉄矢の2ショットに反響！ 「日に日に若くなってません？」「懐かしい」
俳優の杉田かおるさんは6月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。同じく俳優の武田鉄矢さんとの再会ツーショットを披露しました。
【写真】杉田かおる＆武田鉄矢のツーショット
ファンからは、「懐かしい」「杉田さんとっても綺麗 武田さんも嬉しそう」「若すぎる」「美人ですね」「杉田さん日に日に若くなってません？」「良い写真が撮れちゃいましたね」「恩師に会われたんですね」「3年B組同窓会すればいいのに」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】杉田かおる＆武田鉄矢のツーショット
「同窓会すればいいのに」杉田さんは「金八先生こと武田鉄矢さんと久々お会いしました」とつづり、1枚の写真を投稿。ドラマ『3年B組金八先生』（TBS系）で生徒と先生役で共演した武田さんとのツーショットです。武田さんは杉田さんの肩に手を置き、親密そうな雰囲気が伝わってきます。
「鶴見辰吾さんと応援に行ってきました」同日にInstagramでも「テレビ東京で武田鉄矢さんが 贈る言葉 歌われると聞いて、鶴見辰吾さんと応援に行ってきました」と、同ショットを公開していた杉田さん。ファンからは「最高に素敵な優しい笑顔ありがとうございます」「とても感動的な放送でした」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)