俳優の杉田かおるさんは6月28日、自身のXを更新。武田鉄矢さんとの再会ツーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：杉田かおるさん公式Xより）

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俳優の杉田かおるさんは6月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。同じく俳優の武田鉄矢さんとの再会ツーショットを披露しました。

【写真】杉田かおる＆武田鉄矢のツーショット

「同窓会すればいいのに」

杉田さんは「金八先生こと武田鉄矢さんと久々お会いしました」とつづり、1枚の写真を投稿。ドラマ『3年B組金八先生』（TBS系）で生徒と先生役で共演した武田さんとのツーショットです。武田さんは杉田さんの肩に手を置き、親密そうな雰囲気が伝わってきます。

ファンからは、「懐かしい」「杉田さんとっても綺麗　武田さんも嬉しそう」「若すぎる」「美人ですね」「杉田さん日に日に若くなってません？」「良い写真が撮れちゃいましたね」「恩師に会われたんですね」「3年B組同窓会すればいいのに」と、称賛の声が相次ぎました。

「鶴見辰吾さんと応援に行ってきました」

同日にInstagramでも「テレビ東京で武田鉄矢さんが　贈る言葉　歌われると聞いて、鶴見辰吾さんと応援に行ってきました」と、同ショットを公開していた杉田さん。ファンからは「最高に素敵な優しい笑顔ありがとうございます」「とても感動的な放送でした」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。

(文:中村 凪)