きしたかの“モテてる方”はどっち？「お前と一緒にしないで」とコンビに亀裂！？：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）6月27日（土）放送は、第23回「コンビ愛♡確かめ選手権」後編。きしたかの（岸大将、高野正成）、カナメストーン（零士、山口誠）、ダウ90000から蓮見翔、飯原僚也、園田祥太が、コンビの絆を確かめる！…はずが、きしたかのには亀裂が！
【動画】きしたかのがマジ喧嘩！ 岸が仲良く喋る女性は「オダウエダの植田だけ」？
相方がアンケートにどう答えたかを予想する「コンビ愛♡確かめ選手権」。異常なほどのコンビ愛でカナメストーンの一歩リードで迎えた後半戦。
きしたかのへの「大事な時期だからこそ今解決しておきたいコンビ間の問題は？」と質問で、高野は「“きしたかののモテてる方”みたいなスタンスはやめてほしい」と訴える。
高野によると、共演者に女性がいると、岸は「高野、女性と喋れないんで」と、自分は女性に慣れているスタンスでトーク。しかし、実際に岸が仲良く喋ってる女性は「オダウエダの植田だけ！」と断言する。
アイドルとの共演でも「僕が頑張って喋ってます、カメラ回ってない時とか」と主張する高野だが、岸が「コイツまじで喋んないっすからね」と反論。
高野は「緊張して喋れない」と認めつつも「でも、コイツ（岸）も喋んないんですよ。でもカメラ回ったら『コイツ（高野）喋れないんです』ってやるんだよ」と立ち上がって猛抗議する。
高野としては、自分は“モテなかった自覚”はあるものの、岸も学生時代からモテているとことを見たことがない。それなのに、岸は「お前と一緒にしないで」とモテるスタンスをとるのだという。
この泥試合に、MCの矢作兼（おぎやはぎ）から「2人ともモテないスタンスでいくか」と提案されるが、岸は「高野と一緒にはされたくない」と返し、再びヒートアップ！
学生時代に1度だけ告白されたことがあるという岸に対抗し、高野も中学時代に1度だけ告白されたことがあると明かすと、岸は、高野がいないところで相手に本当に告白したか確認したのだという。そんな2人を見て、MC陣が「モテないやつ同士が喧嘩して」と呆れるしかない！？
この他、「芸人人生においてコンビで一番熱くなった瞬間は？」との質問では、カナメストーン・零士が当時を振り返り涙！？
ダウ90000・園田は、大好きな「プリキュア」の脚本家を目指して大学に入学したというが、同大学のシナリオコースで出会った蓮見によると「圧倒的につまらなかった」とまたも散々な言われよう！？ さらに、蓮見の朝日奈央への密かな想いも判明！？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【動画】きしたかのがマジ喧嘩！ 岸が仲良く喋る女性は「オダウエダの植田だけ」？
“きしたかののモテてる方”みたいなスタンスはやめて
相方がアンケートにどう答えたかを予想する「コンビ愛♡確かめ選手権」。異常なほどのコンビ愛でカナメストーンの一歩リードで迎えた後半戦。
高野によると、共演者に女性がいると、岸は「高野、女性と喋れないんで」と、自分は女性に慣れているスタンスでトーク。しかし、実際に岸が仲良く喋ってる女性は「オダウエダの植田だけ！」と断言する。
アイドルとの共演でも「僕が頑張って喋ってます、カメラ回ってない時とか」と主張する高野だが、岸が「コイツまじで喋んないっすからね」と反論。
高野は「緊張して喋れない」と認めつつも「でも、コイツ（岸）も喋んないんですよ。でもカメラ回ったら『コイツ（高野）喋れないんです』ってやるんだよ」と立ち上がって猛抗議する。
高野としては、自分は“モテなかった自覚”はあるものの、岸も学生時代からモテているとことを見たことがない。それなのに、岸は「お前と一緒にしないで」とモテるスタンスをとるのだという。
この泥試合に、MCの矢作兼（おぎやはぎ）から「2人ともモテないスタンスでいくか」と提案されるが、岸は「高野と一緒にはされたくない」と返し、再びヒートアップ！
学生時代に1度だけ告白されたことがあるという岸に対抗し、高野も中学時代に1度だけ告白されたことがあると明かすと、岸は、高野がいないところで相手に本当に告白したか確認したのだという。そんな2人を見て、MC陣が「モテないやつ同士が喧嘩して」と呆れるしかない！？
この他、「芸人人生においてコンビで一番熱くなった瞬間は？」との質問では、カナメストーン・零士が当時を振り返り涙！？
ダウ90000・園田は、大好きな「プリキュア」の脚本家を目指して大学に入学したというが、同大学のシナリオコースで出会った蓮見によると「圧倒的につまらなかった」とまたも散々な言われよう！？ さらに、蓮見の朝日奈央への密かな想いも判明！？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！