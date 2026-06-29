【ライブレポート】BABYMONSTER、圧巻のパフォーマンスでソウルのオーディエンスを圧倒

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BABYMONSTERが、6月26日・27日・28日ソウル市松坡区のジャムシル室内体育館で『2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [(CHOOM)] IN SEOUL』を行った。

■ 選曲から編曲、演出まで自ら参加したBABYMONSTER

壮大なバンドサウンドのなかで「WE GO UP」で華やかな幕開けを飾ったBABYMONSTERは「CHOOM」や「BATTER UP」「DRIP」などヒップホップとダンスを行き来する爆発的なパフォーマンスを披露。会場の熱気を一瞬で高めた。全セットリストをバンドセッションの演奏に合わせてハンドマイクでこなし、圧倒的なライブ実力と余裕のあるステージマナーで観客を魅了していく。

3rdミニアルバム『CHOOM』に収録された曲をはじめとする様々なステージは、BABYMONSTERの幅広い音楽の幅を実感「MOON」でパフォーマンスの頂点を飾ると同時に、本公演初披露の「I LIKE IT」「LOCKED IN」では、独特の魅力が際立つ音色で観客の心を魅了。さらに、感情的なバラードメドレーや逆走ヒット曲「REALLY LIKE YOU」新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」まで、様々なジャンルを流麗に行き来し、パフォーマンスに彩りを加えた。

メンバーそれぞれのソロステージでは、各メンバーの強みを最大限に引き出したグローバルヒット曲で、さらに成長した実力を惜しみなく披露。 選曲から編曲、演出まで自ら参加し、それぞれの色を反映させたBABYMONSTERは、オールラウンダーアーティストとしての可能性を鮮明に印象づけた。

YGのノウハウが凝縮されたステージ演出も注目点。粗い質感の大型構造物と立体的な舞台デザイン、シネマティックな映像美のVCRが公演の物語を豊かに彩った。特に、生き生きとしたライブバンドのサウンドとダンサーたちのダイナミックなダンスが、メンバーのパフォーマンスと融合し観客にスリルを与えていた。

■「ソウルで受けたエネルギーを胸に、すべての公演を良いステージでお返ししたい」

BABYMONSTERとMONSTIEZがひとつになった瞬間、パフォーマンスはついに『CHOOM』という祭りの場として完成。メンバーは突き出たステージやムービングカートで会場の至る所を駆け回り、ファンと深く交流し、MONSTIEZは熱烈な合唱と歓声、刻々と変わるペンライトの波で忘れられない感動を共にした。本ワールドツアーのためにあらたに準備されたアンコールステージも、会場のエネルギーを最高潮に導き、眩いフィナーレを飾った。

BABYMONSTERは「いつも変わらずそばにいてくださる皆さんがいるからこそ、毎瞬が幸せで感謝している。長く私たちを好きでいてもらえるように勇気を与えるアーティストになりたい」「ソウルで受けたエネルギーを胸に、今後続くすべての公演も良いステージでお返ししたい。愛している」と心から伝えた。

BABYMONSTERは、ソウル公演を皮切りに、7月8日・9日に日本・神戸のGLION ARENA KOBEで、同ワールドツアーを開催。さらにアジア・北米を超え、デビュー以来初めてとなるオセアニア・ヨーロッパ・南米へと活動の場を広げ、世界5大陸のファンと出会っていく。

■リリース情報

2026.05.05 ON SALE

MINI ALBUM『CHOOM』

2026.06.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SUGAR HONEY ICE TEA」

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/live/2026-2027_worldtour_in_japan/