『CDTVライブ！ライブ！』7.6はM！LK、Hey！ Say！ JUMP、キスマイらが出演 YOASOBIが2週連続で登場
7月6日19時から生放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、出演アーティストと歌唱曲が発表された。
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スペシャル企画“プラチナライブ”にYOASOBIが先週に続き2週連続で登場。テレビ初披露の「アドレナ」や、デビュー曲「夜に駆ける」を含むヒットソング全6曲をフルサイズライブ。
M！LKは視聴者の反響に応える“おかわりライブ！”で、“アイドル”のきらめきをリスペクトした楽曲「アイドルパワー」をフルサイズで届ける。
Hey！ Say！ JUMPは一度聴いたらクセになるリリックを軽快なバンドサウンドにのせたハートフルソング「CUE CUE CUTE」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。
Kis‐My‐Ft2は“誰かを想う”優しくてあたたかい感情をストレートに届けるハートウォーミングな楽曲「My Affection」、BE：FIRSTは、忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出した切ないラブソング「Missing」、BUDDiiSはメジャー1stシングルより、リード曲「キミは都市伝説」をそれぞれフルサイズテレビ初披露。
韓国の5人組ボーイズグループAND2BLEが本番組に初登場。1stミニアルバム「Sequence 01：Curiosity」のサブタイトル曲「Aura」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
AND2BLE「Aura」
Kis-My-Ft2「My Affection」
BUDDiiS「キミは都市伝説」
BE：FIRST「Missing」
Hey！ Say！ JUMP「CUE CUE CUTE」
M！LK「アイドルパワー」
■プラチナライブ
YOASOBI「アドレナ」「夜に駆ける」 ほか
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて7月6日19時放送。
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Kis‐My‐Ft2は“誰かを想う”優しくてあたたかい感情をストレートに届けるハートウォーミングな楽曲「My Affection」、BE：FIRSTは、忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出した切ないラブソング「Missing」、BUDDiiSはメジャー1stシングルより、リード曲「キミは都市伝説」をそれぞれフルサイズテレビ初披露。
韓国の5人組ボーイズグループAND2BLEが本番組に初登場。1stミニアルバム「Sequence 01：Curiosity」のサブタイトル曲「Aura」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
AND2BLE「Aura」
Kis-My-Ft2「My Affection」
BUDDiiS「キミは都市伝説」
BE：FIRST「Missing」
Hey！ Say！ JUMP「CUE CUE CUTE」
M！LK「アイドルパワー」
■プラチナライブ
YOASOBI「アドレナ」「夜に駆ける」 ほか
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて7月6日19時放送。