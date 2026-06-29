ド迫力のIカップボディを武器にグラビア界で躍進を遂げる「ミスマガジン2022」の麻倉瑞季さんのSPA!デジタル写真集「麻倉瑞季 生意気なカラダ」がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】シャワーシーンが半端なく色っぽい麻倉瑞季さん

麻倉さんとアメリカンモーテルに一泊することになり、大盛りのポップコーンを買ってお部屋デートを満喫。モーテルに置いてあった巨大なショッピングカートに乗ってはしゃいだり、ボクシンググローブをはめて楽しむ麻倉さんの弾ける笑顔が素敵です。



ところが秘密のベッドルームに入ると…大人の色気ムンムンに放出させながら、春色ビキニで妖艶な美体で魅せつけます。ドキドキのシャワーカットでは、豊満バストをしずくが伝います。革ジャン×ショートパンツという生意気コーディネートで、見る者を挑発。ショートパンツにダメージがありすぎて、ヒップからインナーが見え隠れてしまうという、興奮度高めのチラリズムは必見です。（提供／週刊SPA!編集部 撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／クメユナ）



麻倉さんはSNSで「SPA!さんからデジタル写真集｢生意気なカラダ｣が発売されました！生意気わがままボディ、ぜひご堪能あれ！」とコメント。「カートに突っ込まれてる表現めっちゃいい」「ふともも好き」「何という生意気盛り」などのコメントが寄せられています。



【麻倉瑞季さんプロフィール】

あさくらみずき 24歳 2002年4月11日生まれ 長崎県出身 T150・B98W62H90 ミスマガジン2022でミスヤングマガジン賞に選ばれる。グラビアアイドル、俳優として活躍中。2025年にeスポーツチーム「La VISION。」に加入。ドラマ『恥じらい探偵』（FOD SHORT）に出演。最新情報は公式X（@mizuki_asakura）、Instagram（@mizuki_asakura_）