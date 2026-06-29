昨秋のドラフト会議でソフトバンクから１位指名を受けたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２年）が２９日、米国から一時帰国した。その後は都内で取材に対応。冒頭では、福岡で７月１日からソフトバンクと２日間にわたって面談する予定であることを明らかにした。

今年から指名対象となるＭＬＢドラフトが７月１１、１２日（日本時間１２、１３日）に米・フィラデルフィアで行われ、ＮＰＢドラフトへの返答も含めた、進路に注目が集まるが、この日は引き続きスタンフォード大でプレーする可能性にも言及した。

「まだ、どこが自分の中で一番のオプションだというのはない状況。大学に残るオプションもある。そこは大学ともこれから話をしていくし、大学からのオファーという形の可能性もある。３つの選択肢があることに感謝しながら、決めていきたい」。

ソフトバンクとの契約締結期限は７月末。それまでに下す決断はＭＬＢかＮＰＢか、はたまた大学残留か。また、佐々木のマネジメント事務所は昨秋、麟太郎が米国内で別の大学に編入する可能性を示唆していた。本人がこの日「大学からのオファー」と語ったことを考えると、いまだに４番目の選択肢も残されているのかもしれない。

米国２年目のシーズンは５４試合で打率２割６分２厘、１６本塁打、４７打点と躍進。二塁打も１１本あり、全５４安打の半数が長打と、確かな成長を示した。５月２０日（日本時間２１日）に米大学野球のアトランティック・コースト・カンファレンス選手権２回戦で敗退。２年目のシーズンを終え、入団交渉が解禁となった。

今月２３日（日本人間２４日）からは、ＭＬＢの有力ドラフト候補が一堂に会して、メジャーの編成担当らに能力を示す「ドラフトコンバイン」に参加。打撃練習で飛距離約１４０メートルの特大アーチを放ってアピールしていた。