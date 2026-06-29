声優でアーティストの鈴村健一（51）が29日、自身の公式Xを更新。体調不良による休養から仕事を再開することを発表した。

「皆様ご無沙汰しております。復帰いたしました」と書き出した鈴村。「たくさんの応援のメッセージありがとうございます！今はとても元気です」とつづった。

「そして休養にあたりご迷惑をおかけした関係者の皆様、申し訳ありませんでした。今後のお仕事でお返しできるように頑張っていきます」とコメント。「これからも自分らしい歩みで進んでまいりますので引き続きよろしくお願いします！」とした。

同日、所属事務所のインテンションは公式サイトを通じて「鈴村健一 復帰に関してのお知らせ」と題した文書を発表。「体調不良によりお休みをいただいておりましたが、この度、体調を考慮しながらではございますが、少しずつお仕事を再開させていただきます」と報告した。

鈴村は2024年5月、体調不良が続き、医師から休養が必要と判断されたため、静養に専念すると発表。7月に活動再開するも、昨年再び活動休止。事務所は鈴村が適応障害と診断されたことを公表していた。

鈴村はアニメ「機動戦士ガンダム SEED DESTINY」のシン・アスカ役、「銀魂」の沖田総悟役、「鬼滅の刃」の伊黒小芭内役、「黒子のバスケ」の紫原敦役などで知られ、声優事務所インテンションの代表取締役も務めている。